Ünye Kalesi Macera Severleri Bekliyor

Ordu Valiliği ve Ünye Belediyesi tarafından 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ünye Kalesi ziyarete açıldı. 2 Haziran’da hizmete giren Kale iki ayda yerli ve yabancı 115 bin kişiyi ağırladı.

2500 yıllık Ünye Kalesi, dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olma özelliğine sahip. Ziyaretçiler raylı sistem sayesinde kalenin gizemli dehlizlerinde güvenli bir yolculuğa çıkarak yaşayan bir tarihi deneyimliyorlar.

Ünye Kalesi, yalnızca mimarisiyle de dikkat çekmiyor; Karadeniz’e hakim konumu ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunarken, doğayla bütünleşmiş tarihî dokusu görenleri hayrete düşürüyor. Kale’de ayrıca kral mezarları, mağaralar ve kuyular bulunmakta.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapılan çalışmalarla Ünye’nin tarihini yeniden gün yüzüne çıkardıklarını ve Ünye Kalesi’ni yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekecek bir cazibe merkezi haline getirdiklerini anlatarak, “Kale artık hem şehrimizin vitrini hem de turizmimizin itici gücü. Ziyaretçi sayısındaki yoğunluk, ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor,” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise geçen süre içerisinde Kale’de çevre düzenlemesinin yapıldığını, yürüyüş yollarının açıldığını, seyir teraslarının kurulduğunu ve Kale’ye ulaşımı kolaylaştırabilmek için ahşap merdivenlerin oluşturulduğunu söyledi.

Yapılan en önemli çalışmanın dehlizlere yönelik olduğuna dikkat çeken Toparlak, Kale içerisindeki iki dehlizden birinin temizlenerek içerisine raylı sistem kurulduğunu ve Ünye Kalesi'nin macera tutkunları için önemli bir nokta haline geldiğini belirtti.

Kale Köyü sınırları içerisinde bulunan Ünye Kalesi, M.Ö 250 yıllarında Pontus Kralı 2.Mitradates tarafından yaptırılmış. Oldukça dik, sarp kayalıklar üzerinde kurulan kale, bölgede yaşayan hemen her kavmin yaptığı değişikliklerle günümüze kadar ulaşmış. Kale’nin ağırlıklı olarak askeri mühimmat ve yiyecek depolamak için kullanıldığı düşünülmekte.

Ünye Kalesi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatleri arasında macera sever ziyaretçilerini bekliyor.