Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Üyelerinden Efsanevi Bir İsim Mehmet Arif Erten

Arif Erten ve eşi Yıldız Erten

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği üyelerinden Transbosphore Denizcilik Nakliyat San. ve Tic. AŞ. ve Bumerang Vapur Acentesi Turizm, Seyahat ve Ticaret A. Ş. kurucu başkanı olan Arif Erten Bey’i çok yakından tanıdığım halde, nasıl olduysa yaşamına ait hiçbir kayıt yapmamıştım. Ortalıkta da pek görünmeyen, son derece alçak gönüllü bir şahsiyetti.

Bu konuda yaptığım çalışmalar zaman içinde ayrı sekmelerde yayınlanmıştır. Fakat yine zamanla yeni bilgiler ve fotoğraflar gönderildiğinden, bu çalışmamı son haliyle yayına hazırladım.

Vefatında 99 yaşında idi!

Günler, haftalar geçtikçe Recep Düzgit, Yusuf Çakır, Dr. Akif Akça, Ali Can, Yıldız Erten Ana Okulu Müdürü ve bu okulda daha önceki senelerde müdür olarak görev yapmış Handan Derya’nın engin alakaları sayesinde bilinmeyenlerin aralandığını gördüm. Kendilerine ve ayrıca tüm ilgi gösterenlere teşekkür ediyorum Mehmet Arif Erten Bey kişisel yaşamıyla da çok özel bir şahsiyetti. Son yıllarda açık kalp ameliyatı için ABD’ye gitmiş ve ameliyat sonrası Türkiye’ye dönmüştü.

Bir anımı nakletmeliyim; Sovyetler Birliği çökmüş ve yeni Rusya Cumhuriyeti kurulmuştu. O ilk aylarda Mehmet Arif Erten ve İhsan Tezcan, Kaptan Umar Abbasov Beyoğlu’ndaki Rusya Başkonsoluğu’na davet edildiklerinde, beni de davet ettiler. Caddedeki demir parmaklıklı kapıdan birer birer alındık ve avluyu geçerek başkonsolosluk binasına girdik. Bizi ikinci kattaki hayli geniş ve anfi tarzındaki bir salona aldılar.. Aklımda heryer mermer kaplı gibi kalmıştır..Ben sadece meraklı bir dinleyici oldum.. Anlıyordum ki, Maritime Transport Industry & Trade Ltd.- Transbosphore Denizcilik Nakliyat San. ve Tic. AŞ. artık yaşamının sonuna gelmekteydi. Bu toplantıda Bumerang ve Morflot eşit hisselerle vücud bulmuştur. 1984 yılında kurulmuş olan Bumerang Vapur Acentesi Turizm, Seyahat ve Ticaret A. Ş. Kuruluşunu İstanbul Hilton Hotel’de düzenlenen bir davet ile kutlamıştı. Bumerang Vapur Acentesi Turizm, Seyahat ve Ticaret A. Ş. 2008 yılında ticarî faaliyetine son verecektir.