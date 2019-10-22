Windstar, yeni gemi yerine boy uzatıyor

Star Breeze, hattın Star Plus Girişimi kapsamında genişletilecek üç gemiden ilki. Geminin uzatılmasıyla birilkte , daha temiz ve daha çevre dostu bir çalışma sağlamak için motorların sökülüp değiştirilmesi de öngörülüyor.

Star Breeze adlı geminin uzatma işlemi Fincantieri Tersanesi tarafından yapılıyorve işlem tamamlandığında, Star Breeze, 20 Şubat 2020'de Barselona, ​​Lizbon’e sefer düzenleyecek. Gemi daha sonra 19 Mart 2020'de ABD'nin Florida eyaletine doğru yola çıkacak.

Windstar Cruises Başkanı John Delaney, “250 milyon ABD doları değerindeki Star Plus Girişimi, en geniş ve kapsamlı küçük gemi uzatma, motor değiştirme ve yenileme projesidir. Biraz daha büyük gemiler ve yeni geliştirmeler, Windstar'ın ünlü olduğu onboard ortamda önemli ölçüde inşa edilecek. Gemilerdeki sosyal ve dostça kamusal alanlar, misafirlerle ve mürettebatla hoş bir kimya yaratıyor’’ açıklamasını yaptı.

Boy uzatma işlemi ile birlikte yeni tahrik sistemine ek olarak, iki yeni restoran gemide yer alacak. Uzatma ile birlikte kazanılan ilave alan ayrıca yeni bir havuz jakuzi, bir spa ve fitness merkezi ve yeni bir perakende mağazasına ev sahipliği yapacak. Her banyo yeniden inşa edilecek ve yeniden döşenecek ve gemilerin toplam kapasitesini 312 yolcuya ulaştırmak için 50 yeni süit eklenecek.

Fincantieri hizmetler bölümündeki gemi tamir ve dönüşüm başkan yardımcısı Andrew Toso yapılan işlem ile ilgili olarak "Bugün büyük gün. Gururlu bir gün. Windstar, Fincantieri ve Palermo'daki tersanemizin inanılmaz bir başarı günü. Star Breeze'i ikiye bölmek, yeni bir bölüm eklemek ve ana motorları ve dizel jeneratörleri değiştirmek, mühendislik ve tasarım becerilerinin yanı sıra proje yönetimi yeterliliği gerektiren bu tür oldukça karmaşık ve karmaşık operasyonlardaki yeteneğimizin kanıtıdır” açıklamasını yaptı.

Windstar, Yıldız sınıfı gemilerin üçünü (Yıldız Esintisi, Yıldız Efsanesi ve Yıldız Gururu) dönüştürüyor ve Fincantieri'nin İtalya'nın Palermo kentindeki tersanesinde her birini arka arkaya yeniliyor. Star Legend, 2 Temmuz 2020'de İspanya'nın Barselona kentinde görücüye çıkarken, Star Pride 2020 sonbaharında tersaneden ayrılacak.

Vira Haber