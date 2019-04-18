WISTA Türkiye, 26 öğrenciyi Harran’dan İstanbul’a getiriyor

WISTA Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısı ile 19-21 Nisan tarihleri arasında Harran’dan gelecek olan 26 öğrenci ve 3 öğretmeni İstanbul’da ağırlayacak.

Şanlıurfa‘nın üç farklı okulu Büyükdere, Sıralı ve Darıca İlköğretim Okulları’ndan gelecek olan 26 öğrenci ve 3 öğretmen için dolu dolu bir gezi programı hazırladıklarını ve kısa bir süreç de olsa çocukların hayatlarında fark yaratmayı hedeflediklerini belirten WISTA Türkiye Başkanı Av.Nazlı Selek, “23 Nisan dolayısı ile hazırladığımız sosyal sorumluluk projemizle özellikle İstanbul’u ve denizi hiç görmemiş çocuklarımızı misafir etmek istedik. Gezi programımızı, çocuklarımızın hem denizi hem de İstanbul’un tarihi yerlerini gezebilecekleri, görebilecekleri şekilde organize ettik. Projemizde bizlere sponsorluk anlamında destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yanı sıra programda açık olarak belirtilen sponsorluk desteklerine sektörümüzün ilgisini beklediğimizi belirtmek isterim” dedi.

Haydi, şimdi hep birlikte gezelim!

Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında gezi programı boyunca İstanbul’un tarihinin yanı sıra deniz sevgisini, denizleri korumanın önemini de anlatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Selek, “Denizler bizim geleceğimiz. Ve denizlerimizi koruyabilmemiz için de denizi çocuklarımıza küçük yaşlarda sevdirmemiz gerekiyor. 26 öğrenci ve 3 öğretmenimizin, üyelerimizin de katılımıyla iki gün boyunca güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Çocuklarımız Harran’a döndüğünde hayatlarında ufak da olsa bir iz, mutlu bir an bırakabilmiş olmak bizim için büyük mutluluktur” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber