Kalamış’ta deniz, müzik ve motosiklet bir aradaydı

Deniz, motosiklet ve müzik tutkunları aynı etkinlikte buluşarak, Yamaha’nın Kando felsefesinden hareketle tasarladığı heyecan verici ve öncü motosiklet ve bot modellerini yakından inceledi.

Yamaha Motor’un performansı ve teknolojisiyle ilgiyi üzerine çeken üst segment modelleri Niken, XSR 900 ve XT1200ZE Super Ténéré’nin sergilendiği organizasyonda, Burla Marine Yamaha Dıştan Takma Motorların güç verdiği 2019 Model Brig Marka RIB botları ilk kez test sürüşüne açtı. Günü keyiflendirmek üzere ise Yamaha Müzik en canlı notalarıyla oradaydı.

Amsterdam Mets fuarında 2018 yılında, dünyada uluslararası “Distribütör / Bayi Geliştirme” alanında ödül kazanan BRIG, Türkiye’de Burla Marine Distribütörlüğünde fark yaratmaya ve sektörün öncüsü olarak müşterilerine farklı bir yaşam tarzı ile hitap etmeye devam ediyor. Setur ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, Burla Marine tarafından Yamaha Dıştan Takma Motorların güç verdiği 2019 Model Brig Marka RIB botları ile ilk kez meraklıları için test sürüşüne çıktı. Ayrıca Yamaha FZR SVHO deniz motosikleti de sergilenen ve ilgi gören bir başka deniz aracıydı.

Dünyada ve Türkiye’de motosiklet camiasına heyecan katan Niken’i bu yıl kullanıcılarıyla buluşturan Yamaha Motor Türkiye, zengin model ve sınırsız kişiselleştirme olanağı sağlayan aksesuar çeşitliliğinin yanı sıra, ikinci el ve Yamaha Kasko gibi sektörde ilklere imza atan özel hizmetleriyle fark yaratmaya ve öncü olmaya devam ediyor. Kalamış Marina’da üst segment öncü modellerinden 3 tekerlekli Niken, XSR 900 ve XT1200ZE Super Ténéré’yi sergileyen Yamaha Motosiklet ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.