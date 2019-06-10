X Shore’dan elektrikli tekne!

X Shore, ilk defa 2016’da bir prototip üzerinde çalıştı ve 2018 yılında eElectric Smögen 8000 Edition modelini suya indirdi.

X Shore, Eelex 6500, Eelex 8000 ve Eeltrek 8000 modelleriyle yat pazarında yerini aldı. Marka, aynı zamanda elektrik gücüyle çalışan özel tasarım yatlar da üretecek.

Elektrik gücüyle çalışan modellerinin giriş sınıfı olan Eelex 6500, X Shore’un tüm diğer modelleri gibi sıfır emisyon ve gürültüyle seyir yapıyor. Bir şarj ile 100 deniz mili menzil sunan tekne, 40 knot’a kadar süratlere erişebiliyor.

Teknik verileri hemen hemen aynı olan Eelex 8000’e göre, Eeltrek 8000 kapalı kokpit alanı sunuyor. Tüm modelleri alıcının tercihlerine göre kişiselleştirebilen X Shore, tek şaftlı itiş sistemiyle daha fazla verimlilik sağlıyor. Modellerde çift 90 kWh ve 120 kWh’lık bataryalar sunuluyor. Bataryaların tam şarjı sadece 8 saatte tamamlanıyor.

Vira Haber