ABB, feribotu hibrit gemiye dönüştürecek

Gestione Navigazione Laghi'nin sahibi olduğu ve işlettiği feribot, 1965 yılında inşa edildi ve 450 yolcu ve 27 araç taşıyor. Gemide şu anda çift şaftlı pervane kullanan bir çift geleneksel 310 kilovatlık dizel ana motor bulunuyor.

ABB bu sistemi yeni tahrik motorları, dizel jeneratör setleri, transformatörler ve santrallerle değiştirecek. Şirket ayrıca, daha küçük gemilerin mevcut gücü en iyi şekilde kullanarak yakıt verimliliğini optimize etmesine yardımcı olmak için kısa süre önce başlatılan kompakt bir doğru akım ızgara platformu olan Onboard Microgrid'i kuracak.

ABB Denizcilik ve Limanlar Global Servis Müdürü Jyri Jusslin “San Cristoforo dönüşümü, ABB için bir dönüm noktası projesi çünkü hibrid operasyonun verimlilik avantajlarından yararlanabilmeleri için her yaş, büyüklük ve tipteki gemileri modernize etme kabiliyetimizi destekliyor” dedi.

Dönüşümün ardından, kontrol edilebilir adım pervaneleri, feribotun genel yakıt ekonomisini daha da iyileştirmek için daha basit ve daha verimli sabit adım pervaneleri ile değiştirilecektir.

Yolcular daha az titreşim, gürültü ve egzoz dumanı ile göl boyunca daha sessiz, daha yumuşak bir sürüş elde edecekler.

Gestione Navigazione Laghi'nin direktörü ise “Bu modernizasyon, San Cristoforo'nun çevresel açıdan en sorumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayacak ve grubun gemi hibrid sistemlerinin geliştirilmesi, projelendirilmesi ve desteklenmesi konusundaki geniş tecrübesi göz önüne alındığında, bu proje üzerinde ABB ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Vira Haber