İsrail Donanması 4 yeni korvet inşa ettiriyor

İsrail Donanması için inşa edile INS Magen adlı korvet için düzenlenen törende İsrail Deniz Kuvvetleri için 3 adet daha yeni nesil, füze sistemine sahip korvet inşa etme sözleşmesinin de imzalandığı belirtildi.

INS Magen'in 2020 baharında inşaat ve testlerin tamamlanmasından sonra teslim edilmesi planlanıyor. Diğer üç gemi ise INS Magen’in teslimi sonrasında takip eden aylarda teslim edilecek. Görev yükü deplasmanı yaklaşık 1.900 ton olan korvetin teslim sözleşmesi 2015 Mayıs ayında imzalanmıştı. Dört adet SA'AR-6 sınıf korveti içeren sözleşmede 2018 yılında ilk çeliğin kesilmesiyle inşaat aşamasına geçilmişti. Gemiler radarda düşük kesit alanına sahip olacak ve fark edilmeleri güç olacak.

Vira Haber