Yemen'de '13 gemi alıkonuldu' iddiası

Husiler, yakıt ve gıda malzemesi taşıyan gemilere BM'nin iznine rağmen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince el konulduğunu iddia etti

Husilere bağlı El-Mesire kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletlerden (BM) gerekli izni alan ve Hudeyde Limanı'na ulaşması beklenen 13 gemiye koalisyon güçlerince el konuldu.

Haberde, gemilerin yakıt ve gıda yüklü olduğu, Suudi Arabistan'ın Cazan Limanı'nda tutulduğu belirtildi.

Husilerin işlettiği Yemen Petrol Şirketinden yapılan yazılı açıklamada ise BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in 22 Kasım'da Hudeyde Limanı'na petrol gemilerinin giriş çıkış yapabileceği yönündeki açıklamasına rağmen Arap Koalisyonu'nun gemileri alıkoyduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan olaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Vira Haber