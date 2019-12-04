ABD’den 22 milyar dolarlık denizaltı sözleşmesi

Pentagon, dünya devi savunma şirketi General Dynamics'e, 2023 mali yılına kadar dokuz adet Virginia sınıfı denizaltı inşası için 22.2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Bu sipariş, ABD'nin bugüne kadar tek seferde imzaladığı en büyük gemi sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı 2 Aralık'ta 8'i Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü olmak üzere 9 Blok V ihalesini General Dynamics Electric Boat şirketine verdi. İhaleye ek olarak 1 Virginia sınıfı denizaltı gemisi opsiyonu dahildir. Block V ihalesinin bedeli 2019'dan 2023 mali yılları arasında sabit fiyat ve teşvik ücretleri olmak üzere 22,2 milyar dolardır." bilgisi aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly yaptığı açıklamada, denizaltıların ABD donanmasını önemli bir bileşeni olduğunu ve bu ihalenin ABD'nin gelecekte küresel ölçekte denizlerde güçlü olmasını sağlayacağını belirtti.

Denizaltı Programlarından Sorumlu Subay Tuğamiral David Goggins, "Block V Virginia ve Virginia Sınıfı Taşıma Modüllü denizaltıları, donanma için denizaltı kabiliyetinde bir çağ atlamak demektir. Bu tasarım değişimi filomuza deniz altındaki üstünlüğümüzü sağlama imkanı verecektir." dedi.

Virginia Sınıfı Taşıma Modülleri ile gemilerin 12 Tomahawk füzesi kapasitesini 40'a çıkaracağı belirtilirken, ABD'nin bu yatırımı Çin'e karşı üstünlük sağlamak için yaptığı ifade ediliyor.

ABD donanmasında şu anda 18 Virginia sınıfı denizaltı bulunurken 10 Block IV denizaltı ise inşa ediliyor.

Virginia sınıfı denizaltıları, normal bir denizaltının yüzdüğünden daha derin sularda yüzebilir; taaruz gemileri, denizaltıları, ağır savaş gemilerine karşı kullanılabilirken aynı zamanda özel kuvvet operasyonlarına füze saldırı desteği, istihbarat gözlem ve denizaltı mayın temizleme operasyonları da icra edebiliyor.

"ÇİN'İN AGRESİF EYLEMLERİNE VERDİĞİ BİR YANIT"

ABD Pasifik Komutanlığı İstihbarat Merkezi’ndeki eski operasyon direktörü Carl Schuster, "ABD Donanması’nın Çin’in artan askeri gücüne ve Batı Pasifik’teki agresif eylemlerine verdiği yanıt." olarak nitelendirdi. Schuster, "PLAN (Çin Donanması) gittikçe daha da büyüyor ve ABD Donanması'nın yanıt vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PASİFİKTEKİ DENGELER

Uzmanlar, ABD'nin Pasifik'te, denizaltı filosunun sayıları ve kalitesinde büyük sıçramalar yapan Çin donanmasından, benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Mayıs 2019 Çin Askeri Güç Raporu, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın 2020’ye kadar 65 - 70 ADET denizaltı kullanacağını belirtiyor.

Avustralya’daki analistlerden yayınlanan Ağustos ayında yayınlanan bir rapor, ABD’nin Çin’in ilerlemelerine ayak uyduramadığını ve Washington’un “stratejik iflas” kriziyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Raporda, "Çin'in denizden ateşlenen füzeleri, hipersonik teknolojiler ve hava karşıtı savunma sistemleri konuşlandırması nedeniyle Pasifik çevresi ölümcül hale geldiğinden, Amerika'nın denizaltı savaşındaki kalıcı avantajı bölgesel güç dengesinde giderek daha önemli hale gelecektir." denildi.

Hawaii’deki ABD Hint-Pasifik Komutanlığı başkanı Amiral Philip Davidson, bu yılın başlarında Kongre’ye verdiği demeçte, Pasifik’teki Çin, Rusya ve Kuzey Kore denizaltı faaliyetinin 2008’den bu yana üç kat arttığını belirtti.

Davidson, ABD’nin bölgedeki deniz üstünlüğünü korumak için bu artışa uyması gerektiğini söyledi.

Davidson, “2025 zaman diliminde niceliksel avantajımızı kaybedeceğiz. Bölgedeki öz kaynaklarımız için bunun bir felaket olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Vira Haber