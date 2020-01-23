Yeniçam Tersanesi sipariş defterini doldurdu

Yeniçam Tersanesi, Trabzon’un Sürmene ilçesinde yeni yerine taşındı, an ve modernize edilen tersanede siparişler de hızlandı. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Rıfkı Başaran, üretim tekniklerinin dünya standartları düzeyine ulaştığını belirterek, "Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerinden balıkçı ve yolcu gemileri siparişi almaya başlayan 300 kişinin çalıştığı tersane, aldığı siparişlerle 1 yıllık üretim kotasını yakaladı” dedi.

“Şu anda 1 yıllık siparişimiz alındı”

Dünya standartlarında üretim tekniklerine geçilen tersanede 125 metre boyunda balıkçı ve yolcu gemileri ile katamaranlar inşa edileceğini belirten Rıfkı Başaran, yeni tersane ile Sürmene’den dünyaya açılabileceklerini belirtti. Başaran, “Tersanemizde daha modern üretim teknikleri kullanıyoruz. Şimdiden yoğun sipariş var. Gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Genellikle balıkçı gemileri yapıyoruz. Şu anda 1 yıllık siparişimiz alındı. Biz burada 125 metre uzunluğundaki tüm gemileri yapabilecek seviyeye geldik. Danimarka, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelere gemi yapıyoruz. Buradaki ustalar eski olduğu için 50 metrelik balıkçı gemisi dizaynlarını daha iyi yapıyor. Balıkçılığa elverişli gemi yapmada daha uzmanlar. Çok temiz işçilik yapılır. O nedenle çok tercih ediliyoruz” diye konuştu. Başaran, Gemi ustaları da titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek tercih edilme nedenlerinin bu olduğunu anlattı.

“Uluslararası standartlara kavuştuk”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu Yeniçam Tersanesi’nin tarihine yakışır bir şekilde uluslararası standartlara kavuştuğunu söyledi. Yıllardan beri adım adım bugüne gelindiğini, kooperatif başkanı ve firmaların çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: “Yeniçam Tersanesi gerçekten Türkiye’nin iftihar edeceği bir konuma ulaşmıştır. Tersanede yapılan imalatın kalitesi uluslararası standartlar açısından istenilen seviyeye geldi. Şu anda istenilen projelerin üretimi burada yapabilecek durumda. Bu gelişmeler burada yapılacak olan imalatın uluslararası pazarlarda yer bulması anlamı taşımaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ihracata dönük üst seviyede imalatlarda burada gerçekleştiriliyor. İhracat ve istihdama katkı sağlayan tersanemizin aynı zamanda ülkeye de çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim.”

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber