Yılan Adası'nda Büyük Savunma: Ukraynalı Askerin Son Sözleri Ortaya Çıktı

Rusya, Ukrayna'yı ülkenin dört bir yanından bombardımana devam ediyor. Kiev'e doğru ilerleyen Rus askerleri, Karadeniz'in Tuna Delta'sında yer alan minik bir adaya da göz dikti.

Sadece 17 hektarlık adada Rus güçler, küçük bir birliğin direnişiyle karşılaştı. Ukraynalı bir asker, kendilerini teslim olmaya çağıran subaya "Defol git" yanıtını verdi. Ancak bu adadan duyulan son ses oldu, ada şimdi Rusya'nın kontrolünde.

Yılan Adası'nda Rus askerlerinin girdiği esnasında Ukraynalı bir muhafız tarafından çekilen video sosyal medyada gündem olmuştu.

"RUS SAVAŞ GEMİSİ DEFOL GİT"

Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi.

Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını verdi.

"KAHRAMANLIK NİŞANIYLA ONURLANDIRILACAKLAR"

Bunlar adadan duyulduğu belirtilen son sözler oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, adadaki Rus bombardımanında 13 Ukraynalı askerinin hepsinin öldürüldüğünü söyledi.

Zelenski, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları ‘kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.

Rus güçleri, 82 Ukrayna askerinin bulunduğu Yılan Adası'nın bugün ele geçirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adadaki askerlerin teslim olduğu belirtildi.

UKRAYNA İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Yılan Adası Karadeniz'in kuzeybatısındaki Ukrayna anakarasının güney ucundan yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna bölgesi olan Kırım'ın ise yaklaşık 300 kilometre batısında yer alıyor.

Sadece 17 hektar büyüklüğünde olmasına rağmen, Atlantik Konseyi Düşünce Kuruluşu'nun geçen yılki bir raporu adayı "Ukrayna'nın Karadeniz'in kıyısındaki toprak varlığının anahtarı" olarak nitelendirdi.

Ada, aynı zamanda 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edildi.

RUSYA ADAYI ELE GEÇİRDİ

Atlantik Konseyi raporunda, Zelenski'nin adanın stratejik önemini vurgulamak için geçen yıl Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tersine çevirmeyi amaçlayan bir zirve öncesinde Ukrayna medyasıyla röportaj yapmak için burayı seçtiği belirtildi.