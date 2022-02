IBIA’nın 2022 Seçimlerinde Yönetime Kadınlar Damga Vurdu

2022 IBIA yönetim kurulu seçimlerinde, yedi farklı ülkeden 10 farklı şirket ve toplam 10 aday seçime girdi. 1 Nisan 2022'den itibaren üç yıllık süre için seçilen dört aday şu isimlerden oluştu: Timothy Cosulich, Fratelli Cosulich, Singapur (ikinci dönem için yeniden seçildi), Valeria Sessa, Reseaworld, İtalya, Eugenia Benavides, Terpel, Kolombiya (ikinci dönem için yeniden seçildi), Anna Stefanou, PMG Holding, Birleşik Krallık. Seçim sonuçları 21 Şubat 2022 Pazartesi günü açıklandı. Genel Kurul'dan önce, IBIA'nın mevcut yönetim kurulu, 1 Nisan 2022'den itibaren başlayan yıl için resmi olarak başkan, başkan yardımcısı ve saymanı seçti.

Buna göre şu anda başkan yardımcısı olan Timothy Cosulich, IBIA'nın başkanlığını devralacak. Yunanistan, Starbulk'tan Constantinos Capetanakis ise, IBIA'nın yeni başkan yardımcısı olacak. ABD’den Adrian Tolson da, sayman üye olarak görev yapacak. IBIA'nın şu anki başkanı ise Henrik Zederkof. Kurul ayrıca, IBIA Küresel Yönetim Kurulu'na sırasıyla Afrika ve Asya için Geçici IBIA Bölgesel Kurullarının başkanlarını da seçti: Bu isimler AMSOL'den (Güney Afrika) Paul Maclons ve VPS'den (Singapur) Rahul Choudhuri oldu. Choudhuri, Timothy'nin küresel olarak IBIA'nın başkanı olduğu 1 Nisan 2022'de Geçici IBIA Asya Bölge Kurulu Başkanı olarak Timothy Cosulich'in yerini alacak. Bölgesel kurulların oluşturulması, IBIA'yı birliğin hem daha güçlü bir uluslararası erişime, hem de daha derin bir yerel taahhüt ve deniz yakıtları endüstrisindeki bölgesel zorluklara ilişkin anlayışa sahip olmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak düşünülüyor.

1 Nisan 2022'de IBIA Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşacak:

Başkan: Timothy Cosulich, Fratelli Cosulich, Singapore

Başkan Yardımcısı: Constantinos Capetanakis, Starbulk, Greece

Sayman Üye: Adrian Tolson, Blue Insight, USA

Peter Beekhuis, Maersk Oil Trading, Singapore

Eugenia Benavides, Terpel, Colombia

Rahul Choudhuri of VPS, Singapore

Paul Maclons of AMSOL, South Africa

Mustafa Muhtaroğlu, Energy Petrol, Turkey

Jesper Rosenkrans, Total Marine Fuels Pte Ltd, Singapore

Valeria Sessa, Reseaworld, Italy

Stephen Simms, Simms Showers LLP, USA

Anna Stefanou, PMG Holding, UK

Nicolas Vukelja, Terramar, Panama

IBIA Direktörü Unni Einemo “Hem bu yıl, hem de geçen yıl IBIA yönetim kurulu seçimlerinde yüksek sayıda, kalibrede ve çeşitlilikte aday görmek beni çok mutlu etti. Bu IBIA'nın artan itibarının ve ilgi düzeyinin bir kanıtıdır” dedi ve ekledi: “Daha fazla kadının yönetim kuruluna katıldığını ve sayının şu anda birden üçe yükseldiğini görmek heyecanlandırıcı”.

Gala yemeğinde ayrıca Uluslararası Bunkerciler Birliği’nin “Going to clean ship future” başlığı ile 22 Haziran 2022’de İstanbul’da büyük bir konferans yapacağı da ilan edildi. IBIA’nın yeni yönetim kurulu 1 Nisan 2022’de göreve başlayacak. Energy Petrol’den Mustafa Muhtaroğlu da IBIA yönetiminde yer almaya devam ediyor.