Yılport, Hırvatistan’da Bulunan Šibenik Limanının İşletmesini Devraldı
Yıldırım Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yılport, Hırvatistan’daki Sibenik Limanı’nın operasyonlarını devraldığını duyurdu. Bu satın almayla birlikte Yılport’un yurt dışında liman yatırımı yaptığı ülke sayısı 12’ye çıktı.
Yılport orta vadede 50 milyon Euro’luk bir yatırım stratejisinin parçası olarak Ro-Ro ve sıvı kargo hizmetleri için vermek için çalışma yapacak. Limana yapılacak yatırımlarla Yılport, panamax boyutunda büyük gemilere hizmet verecek. Limanda Ro-Ro ve sıvı yük terminalleri de kurulacak.
Yılport’un portföyü; Türkiye’de 5, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, İsveç’te 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1, İtalya’da 1, Guatemala’da 1 ve Ekvador’da 1 limandan oluşuyor. Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport şirkete ait limanlar arasında. Yılport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gävle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da San Cataldo Konteyner Terminali, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduruyor.
Yılport, bu yılın başında Gana’daki Takoradi Limanı’nı işletmek için de bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı. Takoradi Limanı, Yılport’un Afrika’daki ilk yatırımı olacak. Hırvatistan’daki yatırımla birlikte Yılport’un liman yatırımına imza attığı ülke sayısı 12 ülkeye çıktı.
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