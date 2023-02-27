ABD'ye Ait Nükleer Denizaltıdan Güney Kore'ye Ziyaret
ABD'nin Yedinci Filosu, hızlı saldırı denizaltısı USS Springfield'in Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki deniz üssüne yanaştığını duyurdu.
Güney Çin Denizi'nde Seul ile Pyongyang arasındaki gerilim yükselirken ABD'nin Yedinci Filosu, hızlı saldırı denizaltısı USS Springfield'in Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki deniz üssüne yanaştığını bildirdi.
Filo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Los Angeles sınıfı hızlı saldırı denizaltısı USS Springfield (SSN 761) 23 Şubat'ta Busan'daki limana yanaştı" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, denizaltının limanda kalış süresine dair bilgi paylaşılmadı.
Los Angeles sınıfı denizaltılar, ABD donanmasının Hint-Pasifik'teki ileri konuşlu denizaltı gücünün bir parçası olarak Güney Kore'de rutin liman ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Hafta içinde ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Kuzey Kore'nin 'son zamanlardaki agresif nükleer politikası ve nükleer kabiliyetlerindeki ilerlemeler' nedeniyle Güney Kore kuvvetleriyle yakın işbirliğini sürdüreceğini belirtmişti.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.