Yılsonuna kadar Tuzla’ya 100 bin turist gelecek

Türkiye’nin perakende ve eğlence devi Via Properties, deniz ulaşımının en önemli markası İDO İstanbul’a gelecek 100.000 turistin Türkiye’nin ilk ve tek “Eğlence, Alışveriş ve Yaşam Merkezi” Tuzla Viaport Marina’ya taşınması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın tanıtım toplantısında konuşan Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, bu sene için planlanan 100 bin turist sadece başlangıç, seneye bu rakamı 250 bin turiste çıkartmayı hedefliyoruz dedi. Konuşmasında Tuzla’nın son yıllarda yaşadığı dönüşüme vurgu yapan Bayraktar, “ Tuzla bundan birkaç yıl önce sadece tersanelerle gündeme gelmekteydi. Ancak biz Tuzla’ya yaklaşık 1 milyar TL yatırımla Viaport Marina’yı hayata geçirdikten sonra, Tuzla eğlenceli haberlerin konusu olmaya başladı. Tuzla’ya gelen kişi sayısı da kalitesi de arttı. Bu yaptığımız anlaşma sayesinde de Tuzla artık başka bir boyuta geçecek ve bir kez daha bir üst lige yükselecek. Çünkü artık Tuzla’ya yılda en az 150 bin turist gelecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bir ilke imza attığımız için mutluyuz”

Tanıtım toplantısında konuşan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ ise İDO olarak bu önemli anlaşmanın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Üstündağ, İDO’nun yeni rotası ile Yenikapı iskelemizden hareketle gidilecek Viaport Marina, gemiyle gidilecek ilk alışveriş merkezi olacak. 30 yılı aşkın tecrübemizle, içinde yer aldığımız bu iş birliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle kıymetli çalışmalara yenilerinin eklenmesini temenni ediyor, Via Properties grubuna başarılar diliyorum” dedi.

100 Bin Turist Tuzla’ya Önemli Katkılar Sağlayacak

Çalıştığı firmalarla birlikte Orta Doğu’da Türkiye’nin tanıtımını yapıp, yeni turistlerin gelmesi için çalışan MK Taravel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya da Türkiye turizmine katkı yapmak için çalıştıklarını belirterek, 100 bin turistin özellikle Tuzla’ya çok faydalı olacağını söyledi. Kaya; Viaport marina gibi bir projeyi hayata geçirdiği için Coşkun Bayraktar’a, projeye destek olan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ’a teşekkür ederek, daha iyisini yapmak işçin gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantı yılsonuna kadar 100 bin turisti Tuzla’ya taşıyacak olan geminin önünde kurdele kesimiyle son buldu.

Vira Haber