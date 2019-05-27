En büyük denizaltı Belgorod testlere başladı

Rusya'nın yeni caydırıcı gücü olması için geçen ay suya indirilen 184 metrelik denizaltı Belgorod, devasa boyutları ve gücü ile dikkat çekiyor.

ABD ile birlikte dünyanın en yüksek askeri gücüne sahip ülke olan Rusya, diğer ülkelere karşı elini güçlendirecek nükleer denizaltı Belgorod'un testlerine başladı. Bir casus denizaltı olarak görev yapan dünyanın en uzun denizaltısı, Rusya'nın hem gizli hem de ölümcül silahları arasına girdi. 184 metre uzunluğu ile normal bir denizaltının iki katı büyüklüğünde olan ve yaklaşık 910 metreye kadar dalış yapabilen Belgorod, sadece savunma alanında değil, üzerinde bulunan bilimsel araç ve gereçler sayesinde bilimsel araştırmalarda da kullanılabilecek.

Tam tamına 14,700 ton ağırlığında olan denizaltı, kendi içerisinde bulunan nükleer reaktöründen güç alıyor. Bu güç, denizaltının çok uzun süreli görevlerde kullanılabilmesini sağlıyor. Yapay zeka ile yönlendirilebilen denizaltı, Poseidon nükleer torpidoları ile donatılmış durumda. Bu torpidolar sayesinde bir uçak gemisini rahatlıkla yok edebilirken 9,500 metre uzaklıktan kıyı hedeflerini vurabiliyor.

Belgorod'un taşıdığı nükleer başlıklar olan Poseidon'lar, 2 megatonluk güçleriyle kıyı hedeflerini vurarak bir tsunami oluşturabilir, bunun sonucunda büyük kayıpların yaşanmasını sağlayabilir. Bu özellikleriyle denizlerin yeni korkulu rüyası olacak denizaltı, Rusya'nın yeni amiral denizaltısı olmaya aday.

Alt kısmında 70 metrelik Losharik gibi denizaltıları da taşıyabilen bu devasa makine, özellikle ABD ve AB ülkeleri için caydırıcı bir güç olması için geliştirildi.

Vira Haber