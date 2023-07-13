YK Enerji, Milas Köylerine Desteğini Sürdürecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YK Enerji kısa bir süre önce Çamlıca köyünün yolunu yenileyerek Pinar ve Kalem köyü ile Çamlıca'nın ulaşımının bir saat daha avantajlı hale gelmesini sağladı.

Ayrıca şirket, S.S. Çamköy Sulama Kooperatifi'ne ait sulama sisteminde bulunan akım trafolarının tamamını yenileyerek, kooperatif üyesi 111 çiftçinin sulama sorununu çözdü.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda S.S. Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait zeytinyağı fabrikasının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve daha hijyenik bir ortam sağlanması için malzeme ve iş makinesi desteği de sağlayan YK Enerji, bu yıl kooperatifin zeytinyağı üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, hasat ve üretim konusunda üreticilere eğitimler verilmesi ve zeytinyağı kalitesinin arttırılması için de bazı çalışmalar planlıyor.

- Şirket, öğrencileri de ihmal etmiyor

YK Enerji köylere yol, cami, kütüphane yapmanın yanı sıra köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda Bağdamları Mahallesi'ndeki Yeniköy TEK İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere ve okula destek olmak için kitap bağışı yapan şirket, ayrıca bilişim sınıfı kurması için okula bilgisayar kazandırdı ve yakın çevresindeki 25 köy okulunda, toplam 222 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Karacahisar Mahallesi'nden gelen talep üzerine ilkokul binasının eski elektrik tesisatını yenileyerek diğer tadilat işlerini de yapan YK Enerji, Kalem Mahallesi'ndeki ilkokulda ve Pinar İlköğretim Okulu'nun yemekhanesinde de ihtiyaç duyulan tamiratları gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, şirketlerin faaliyet alanlarının dışında bulundukları bölgeye katkı sağlamalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Köy okullarımızın tadilatını yapıyor, çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim almaları için malzeme desteği veriyoruz. Köy yollarını yapıyor, sulama kanallarını iyileştiriyoruz. Hangi köyün neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Kimine kütüphane kuruyor, kimine cami yapıyoruz, sulama sorununu gideriyoruz." İfadelerini kullandı.

Ayrıca, YK Enerji'nin bölgenin en büyük zeytin üreticilerinden biri olduğunu da ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Rehabilitasyonunu yaptığımız eski maden sahalarımızda 22 bini aşkın zeytin ağacımız var. Her yıl yaklaşık 40 ton zeytin ve 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı üretiyoruz. Bunları da işçilerimizle, köylerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca Milas’ın tarihinin de gün yüzüne çıkması için arkeolojik kazılara destek oluyoruz. Bugüne kadar bölgenin tarihi açısından çok önemli kalıntılara ulaşıp ülke turizmine kazandırdık. Yine arkeolojiyle ilgili akademik çalışmaların da en büyük destekçilerinden biriyiz."

Vira Haber