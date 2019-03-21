Yüzen nükleer enerji santralinin inşası bu yıl bitirilecek

Dünyanın en büyük enerji pazarı Çin, enerji ihtiyacını öz imkanlarıyla karşılamak için yürüttüğü projelerde yeni bir çalışmaya imza atıyor.

Çin Nükleer Enerji Enstitüsü (NPI) Başkanı Luo Qi, Çin'in ilk yüzen nükleer enerji santrali inşaatının 2019'un sonundan önce tamamlanacağını açıkladı. Qi, böyle bir tesisin depremlerden korunacağını, konvansiyonel bir nükleer enerji santralinden çok daha az yer kapladığını ve çevreye kirletme oranının 'sıfır' olacağını dile getirdi.

2016 yılında, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), yüzen tesisin inşaatının aynı yılın sonunda başlatılacağını ve 2019'da işletmeye alınacağını, ancak projenin uygulanmasının geciktiğini açıklamıştı.

Kasım 2018’de CNNC, tesisin inşasına ülkenin doğu Shandong eyaletinin kıyılarında başladığını söyledi. Tesisin 14 milyar yuan (2.2 milyar dolar) civarında bir maliyetinin olacağı tahmin ediliyor.

Nükleer reaktörler ile donatılmış özel bir açık deniz platformundan oluşan yüzen nükleer enerji santralleri, uzak denizlerdeki açık deniz petrol ve doğalgaz sondaj sahalarına ya da adalara güç kaynağı sağlamak için tasarlandı.

Vira Haber