ZF Services Türk, İstanbul Avrupa Yakası’na Şube Açtı

1915 yılında kurulan ZF Friedrichshafen AG, dünya genelinde 41 ülkede 260 noktada 160.000 kişilik global iş gücü ile otomotiv, iş ve tarım makinaları, raylı sistemler, denizcilik ve endüstriyel sistemler gibi birçok sektöre güç aktarma organları, şasi komponentleri, aktif/pasif güvenlik teknolojileri, e-mobilite ve otonom araçlar konularında önde gelen ürün tedarikçisi ve çözüm ortağı konumunda.

Firmanın 1988 yılında İstanbul’da kurulan iştiraki ZF Services Türk, 30 yılı aşkın süredir Türkiye otomotiv sektörünün en önemli sistem tedarikçisi ve çözüm ortağı olarak aplikasyon, test, satış, satış sonrası hizmetler ve eğitim konularında çözümler sunmaktadır. ZF Friedrichshafen AG’nin sunduğu tüm teknolojiler hakkında bilgili ve deneyimli bir çözüm ortağı olan ZF Services Türk, Türkiye’deki üreticilerin ve filo işletmelerinin her türlü ihtiyacında yanlarında olarak, en ileri ve en doğru çözümleri sunmakta.

ZF’nin her sene dünya genelinde kendi lokasyonları dahilinde düzenlediği Mükemmellik Ödülü yarışmasında Aftermarket biriminin birincisi olan ZF Services Türk, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak; süreç iyileştirme, ürün geliştirme, iş güvenliği gibi alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

ZF Services Türk globalde aldığı bu ödül ile Almanya’nın Türkiye’de yapmayı düşündüğü yatırımların karşılığının alınacağını kanıtlamaya devam ediyor. Sultanbeyli’deki Aftermarket, Gebze’de yer alan Sachs fabrikası ve İzmir’deki Lemförder fabrikasından sonra ZF, Türkiye’deki 4’üncü lokasyonunu İstanbul Avrupa Yakası’nda İkitelli’de hizmete açtı.

İkitelli şubesinde, ZF markalı şanzıman ve akslar için bakım ve onarım hizmetleriyle birlikle, avantajlı fiyat seçeneği ile yenilenmiş (Re-Man) ZF EcoLife şanzıman seçeneği sunularak aynı gün içinde araç teslimi, ücretsiz diyagnoz ve ekspertiz hizmetlerinden araç kullanıcıları faydalanabilecekler. Eğitimli ve uzman teknik kadrosu ile ZF, aracın bakım ve onarım işlemlerini fabrikasyon montajı sırasında dikkat edilen ölçüm ve tekniklere göre profesyonel ellerde gerçekleştirecek.

Verilecek hizmetler ve yeni şube için devam eden yatırımlar hakkında konuşan ZF Services Türk Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alper Zoroğlu, 'Yeni İkitelli şubemizde toplu taşımanın bel kemiği olan şehir içi alçak tabanlı otobüslerin şanzıman ve aksları için bakım ve onarım hizmetlerini vermeye başlamış olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyuz.' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: 'İkitelli şubemizle birlikte daha fazla bireysel ve kurumsal müşteriye ulaşarak, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz’ dedi.

Müşteriler, hasarlı şanzımanlarının onarımı dışında, Re-Man (yenilenmiş) şanzıman hizmetinden faydalanarak mevcut şanzımanlarını yenilenmiş ve 1 yıl garanti kapsamında olan bir üniteyle değiştirebilecekler. Aynı gün içinde ve çok cazip fiyatlara sunulan bu seçenek ile müşterilerimizin iş kaybı en aza indirgenecek. Ayrıca ekspertiz hizmetimiz sayesinde, şanzıman ve akslar ZF gözü ile kontrol edilip muhtemel hatalı servis ve bakımlar konusunda müşterilerimiz uyarılacak ve de ünitelerde ileride oluşabilecek yüksek maliyetli arızaların önüne geçerek, müşteriler öngörülmeyen arıza ve masraflar ile karşılaşmaları engellenecek.

Vira Haber