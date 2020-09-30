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Denizcilerin Yıpranma Payı İçin Basın Açıklaması Yapılacak

Denizcilerin Yıpranma Payı İçin Basın Açıklaması Yapılacak

Türkiye Denizciler Sendikası ve Türkiye Denizcilik Federasyonu yarın TÜRK-İŞ 1.Bölge Temsilciliğinde yıpranma payı hakkının denizcilere geri verilmesi ile ilgili ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

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1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yıpranma payı hakkının gemi adamları için iptal edilmesinin 12. yılında, 1 Ekim 2020 Perşembe günü TÜRDEF (Türkiye Denizciler Sendikası) ve Türkiye Denizciler Sendikası(TDS) TÜRK-İŞ 1.Bölge Temsilciliğinde yıpranma payı hakkının denizcilere geri verilmesi ile ilgili ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Basın açıklamasına video konferans sistemi üzerinden katılmak isteyenler info@tds.org.tr maili üzerinden iletişime geçebilirler.

Vira Haber

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