Denizcilerin Yıpranma Payı İçin Basın Açıklaması Yapılacak

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yıpranma payı hakkının gemi adamları için iptal edilmesinin 12. yılında, 1 Ekim 2020 Perşembe günü TÜRDEF (Türkiye Denizciler Sendikası) ve Türkiye Denizciler Sendikası(TDS) TÜRK-İŞ 1.Bölge Temsilciliğinde yıpranma payı hakkının denizcilere geri verilmesi ile ilgili ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Basın açıklamasına video konferans sistemi üzerinden katılmak isteyenler info@tds.org.tr maili üzerinden iletişime geçebilirler.

Vira Haber