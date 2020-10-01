Teos Marina’da Bir Yenilik Daha!

Temiz ve yenilenebilir enerji ile hem günümüzün hem de geleceğin teknolojilerine hazırlanan Teos Marina, Zorlu Enerji’nin 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile iş birliği yaparak marina sahası içinde elektrikli otomobil şarj istasyonu kurdu.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizde şarj istasyonları açmaya devam eden ZES, yapılan son yatırımlarla birlikte 81 şehirdeki yaklaşık 350 lokasyondaki 600 soketle hizmet veriyor. Güncel lokasyon, soket sayısı ve ücret bilgilerini https://zes.net/ web sitesinden takip edebilirsiniz.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI

Pandemi sürecinden pek çok sektör etkilenirken Teos Marina, bahar aylarında turizm açısından sakin geçen dönemi altyapı ve iyileştirme çalışmalarıyla değerlendirdi.

Sakinlerine bu yaz Cennet Bahçesi, Güneşlenme Platformu gibi yeni konfor alanları ile birlikte fiber altyapısını güçlendirerek 300 mbps ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunan Teos Marina, ZES elektrikli araç şarj istasyonu ile 2020 yılı bitmeden bir yenilik daha gerçekleştirilmiş oldu.

İzmir şehir merkezi, Urla, Torbalı ve Kuşadası arasında tek olan Teos Marina’daki ZES şarj istasyonu, elektrikli otomobil sürücülerine Seferihisar, Sığacık’ı ve Teos Marina Çarşı’yı keşfetme imkanı da sağlıyor. Ziyaretçiler bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma yolculukları sırasında yeme içme ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını da araçları şarj olurken burada giderebiliyor. İzmir bölgesinde Teos Marina’nın yanı sıra Narlıdere, Gaziemir ve Selçuk’ta da halka açık ZES istasyonları bulunuyor.

Vira Haber