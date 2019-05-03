‘Zübeyde Hanım’ yüzen kütüphane olacak

Geçen haziran ayında bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen gemide düzenlemelerin tamamlandığını ifade eden Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'nin ilk yüzen kütüphanesinin mayıs ayı içinde kapılarını açacağını belirtti.

Kordon'da, Pasaport İskelesi yanında demirli Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, geçen haziran ayında bakıma alınacağı gerekçesiyle Alaybey Tersanesi'ne çekildi. Bu süreçte, geminin İstanbul'a götürüleceği yönündeki iddialar da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce yalanlandı. Bakımının tamamlanmak üzere olduğu öğrenilen geminin daha önce demirli bulunduğu bölüme 'Denizci Millet Kıraathanesi' açılacağı yönünde afiş asılması da tartışmalara neden oldu. 2014 yılından itibaren Pasaport İskelesi’nde bulunan ve kısa sürede İzmir’in simgelerinden biri haline gelen gemi Türkiye’nin ilk yüzen kütüphanesi olacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirecekleri yüzen kütüphane için kitapların teminini oda olarak sağladıklarını ifade eden Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi şu an Alaybey Tersanesi’nde, revizyonları tamamlandı. İçi yeniden düzenlendi. Güzel bir gemi oldu. İzmir’in en önemli simgelerinden biri olan Büyük Önder Atatürk’ün annesinin adını taşıyan gemi, bu ay Pasaport’taki yerine yanaşacak" dedi. Geminin hem çocuklar hem yetişkinler için kütüphane olarak tasarlandığını anlatan Öztürk, denizcilikle ilgili konulara ilgi duyanların özellikle tercih edeceği kütüphane ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Kütüphanedeki kitapların temini odamız tarafından yapıldı. Bir sürü kitabımızı bağışladık, ayrıca çocuk kitaplarını gemideki kütüphane için satın aldık. Çok güzel bir gemi olacak. Denizcilikle ilgili konulara ilgi duyanlar çok rahatlıkla gidip çaylarını kahvelerini içerken araştırma yapabilecekler. Bilgisayarlar da olacak. Dolayısıyla Türkiye’nin denizdeki ilk kütüphanesi olacak. Yüzen bir kütüphane olacak. Bu projeyi biz Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile gerçekleştiriyoruz. Kütüphane için denizcilikle ilgili tüm kitapları bağış olarak kabul ediyoruz. Ne kadar büyütürsek kütüphaneyi İzmir’e, Türk denizciliğimize, çocuklarımıza o kadar faydalı olacak."

Vira Haber