Tersan Havila Kystruten’e 2 gemi daha inşa edecek

Tersan, Norveçli Havila Kystruten AS için devam eden iki inşa projesine ek olarak yine aynı firma ile iki yolcu gemisi için daha sözleşme imzaladı.

Yalova’daki Tersan Tersanesi’nde inşa edilecek ve Havyard Design tarafından tasarlanan gemilerin, Ocak 2021’de teslim edilmesi planlanıyor.

Uzunluğu 122, genişliği 22 metre gemilerin 6000 KW/saat ile şimdiye kadar deniz araçlarındaki en yüksek batarya kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Gemilerin emisyon salınımı da en aza indirilecek.

Tersan halen, Havila Kystruten AS için, Ocak 2010’de teslim edilmesi planlanan iki gemi daha inşaa ediyor.

Vira Haber