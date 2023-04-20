15. Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te Başladı
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 15. Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı.
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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 15. Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı. Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda, Bahçeşehir, Yaşar, Piri Reis, İTÜ, Koç, ODTÜ, Beykoz, Sabancı, Yıldız Teknik, İzmir Ekonomi ve Marmara üniversitelerinden 15 takımda 250 yelkenci mücadele ediyor.
Vira Haber
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Etiketler : MIYC, 15. Campus Cup Yelkenli Yarışları
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