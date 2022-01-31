16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, Datça'da Yapıldı

Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar yüzücülere alkışlarla destek verdi.

Bu yılki teması orman yangınları ve iklim krizi olarak olarak belirlenen maraton, Taşlık Plajı'nda yapıldı. Maratonda yüzücüler, 3000 metrelik uzun ve 1500 metrelik kısa parkurda mücadele etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Anadolu'da bir çok kentin kar altında olduğunu belirterek, Datça'da deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu söyledi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bu yıl 16'ncısı düzenlenen maratonun geleneksel hale geldiğini, etkinlik vasıtasıyla spor turizmine katkı sağladıklarını dile getirdi.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise Muğla'nın iklimsel koşullarıyla her türlü spor aktivitesine elverişli bir kent olduğunu, organizasyona katılımın da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Yarışlar sonunda katılımcılara madalya verildi. Maratonu tamamlayamayan bazı sporcular da teknelerle alana getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

1500 METRE BİRİNCİSİ ÖZTÜRK'ÜN HEDEFİ OLİMPİYAT

Yarışta 1500 metre parkurunu birinci tamamlayan 29 yaşındaki Emre Öztürk, ilk soğuk su deneyimi yaşadığını aktardı.

Datça'da ilk defa yüzdüğünü vurgulayan Öztürk, "Datça güzel. Soğuk suda yüzdüğümüz için biraz kramp girdi ama bununla baş etmeyi bildik. Mutlu sona ulaştım. 1500 metrede birinci oldum. Milli takımda açık su yüzücüsüyüm. Türkiye'yi inşallah olimpiyatlarda da temsil edip, daha büyük başarılara imza atmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Datça'da bu yılın onur konuğu, maratona uzun yıllar emek vermiş isimlerden Levent Özberk oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

3000 METRE PARKUR

Erkekler:

1. Emrah Karaboğa

2. Mert Acun

3. Mehmet Zeki Özkol



Kadınlar:

1. Bengisu Avcı Erdoğan

2. Zeliha Batay

3. Seda Kansuk

1500 METRE

Erkekler:

1.Emre Öztürk

2. Okan Ulaş

3.Timuçin Gülaç

Kadınlar:

1.Yonca Şevval Erdem,

2. Çilem Çelik,

3. Nida Özdemir