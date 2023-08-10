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17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 17-8 yendi.

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Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın ikinci gününde 8 maç oynandı.

Sabah seansında Ukrayna Almanya'yı 13-12, Malta Gürcistan'ı 16-7, İtalya Hollanda'yı 9-8, Yunanistan da Sırbistan'ı 11-9 mağlup etti.

Akşam seansındaki maçlarda ise Fransa Romanya'yı 14-8, Karadağ Hırvatistan'ı 15-13 yendi.

İspanya-Macaristan müsabakası ise 12-12 beraberlikle sonuçlandı.

Günün son maçında C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Polonya ile karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 17-8 galip ayrıldı.

Milli takımda Efe Naipoğlu, 6 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Yarın grup maçlarıyla devam edilecek organizasyonda Türkiye, saat 21.00'de Fransa ile karşılaşacak.

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Vira Haber

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