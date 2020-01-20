2. Denizcilik Formu düzenleniyor

2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020; “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” ana teması ile TASAM & Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) işbirliğinde 09-10 Nisan 2020 tarihinde Girne’de Le Chateau Lambousa Oteli’nde düzenlenecek.

“Mavi Vatan’’ olarak hitap edilen çevre denizlerindeki hayati jeopolitik çıkarlarını da KKTC ile birlikte Türk Milleti’ne dost ve müttefiklere anlatılması, işbirliği ağının genişletilmesi ve durumsal farkındalık oluşturulması formun öncelikli bir misyonu. Bu çerçevede ilgili gelişmeleri analiz ederek “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” ana teması altında devlet adamlarından bürokratlara, askerlerden akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden savunma sanayii yetkililerine kadar geniş bir katılımla 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu gerçekleştirilecektir.

Ana Tema

Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

Alt Temalar

Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi

Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyonu

Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz’de Türkiye’nin Kapasite İnşası ve Okyanuslar

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Yapılanması ve Kuvvet Dağılımı/Odaklanması

Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Doğu Akdeniz Jeopolitiğinde Enerji, Rekabet

Deniz Jeopolitiğinde Yeni Değişkenler; Arktik, Kanal İstanbul vb.

Türk Deniz Ticareti Vizyonu ve Geleceği; Perspektifler/Analizler (Türkiye, KKTC)

Türk Deniz (Nautical) Turizmi Vizyonu/Geleceği; Perspektifler/Analizler (Türkiye, KKTC)

Türk Gemi Deniz Teknolojileri ve Sanayii Perspektifleri (Türkiye, KKTC)

Deniz Güvenliği; Türk Savunma Sanayii

Türkiye Gemi İnşa Yetenekleri ve Tersanecilik

Türk Limanları, Marina, Gemi ve Yat Turizmi; Hinterland ve Büyüme Stratejileri (Türkiye, KKTC)

Türkiye Derin Deniz Sondaj Yetenekleri

Türk Deniz Üsleri Senaryoları ve KKTC

Bildiri özeti gönderimi

Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu (2020) oturumlarında konuşmacı olmak için gerekli belgenin ahmetyildiz@tasam.org adresine aşağıda tarif edildiği şekilde oluşturularak MS Word dosyası formatında iletilmesi gerekmektedir:

– Tebliğ başlığı

– 300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime

– Kurumsal bağınız ve özgeçmiş

– Telefon numaranız (özgeçmişte yazılı değilse)

Önemli Tarihler

Özet son gönderim tarihi : 28 Şubat 2020

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi : 10 Mart 2020

Gözden geçirilmiş tam metin gönderimi : 30 Mayıs 2020

Konferans tarihi : 09-10 Nisan 2020

Gerekli Bilgiler

Özetle uyumlu, bilimsel yeterliliği kabul edilen tüm tam metinler derleme kitapta yayımlanacaktır. Özet gönderimi ve kabul edilen bildirilerin sunumu için ücret talep edilmemektedir.

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