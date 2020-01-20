2. Denizcilik Formu düzenleniyor
2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” ana teması ile Girne’de düzenlenecek.
2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020; “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” ana teması ile TASAM & Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) işbirliğinde 09-10 Nisan 2020 tarihinde Girne’de Le Chateau Lambousa Oteli’nde düzenlenecek.
“Mavi Vatan’’ olarak hitap edilen çevre denizlerindeki hayati jeopolitik çıkarlarını da KKTC ile birlikte Türk Milleti’ne dost ve müttefiklere anlatılması, işbirliği ağının genişletilmesi ve durumsal farkındalık oluşturulması formun öncelikli bir misyonu. Bu çerçevede ilgili gelişmeleri analiz ederek “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası” ana teması altında devlet adamlarından bürokratlara, askerlerden akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden savunma sanayii yetkililerine kadar geniş bir katılımla 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu gerçekleştirilecektir.
Ana Tema
Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası
Alt Temalar
Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi
Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyonu
Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz’de Türkiye’nin Kapasite İnşası ve Okyanuslar
Türk Deniz Kuvvetleri’nin Yapılanması ve Kuvvet Dağılımı/Odaklanması
Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Doğu Akdeniz Jeopolitiğinde Enerji, Rekabet
Deniz Jeopolitiğinde Yeni Değişkenler; Arktik, Kanal İstanbul vb.
Türk Deniz Ticareti Vizyonu ve Geleceği; Perspektifler/Analizler (Türkiye, KKTC)
Türk Deniz (Nautical) Turizmi Vizyonu/Geleceği; Perspektifler/Analizler (Türkiye, KKTC)
Türk Gemi Deniz Teknolojileri ve Sanayii Perspektifleri (Türkiye, KKTC)
Deniz Güvenliği; Türk Savunma Sanayii
Türkiye Gemi İnşa Yetenekleri ve Tersanecilik
Türk Limanları, Marina, Gemi ve Yat Turizmi; Hinterland ve Büyüme Stratejileri (Türkiye, KKTC)
Türkiye Derin Deniz Sondaj Yetenekleri
Türk Deniz Üsleri Senaryoları ve KKTC
Bildiri özeti gönderimi
Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu (2020) oturumlarında konuşmacı olmak için gerekli belgenin ahmetyildiz@tasam.org adresine aşağıda tarif edildiği şekilde oluşturularak MS Word dosyası formatında iletilmesi gerekmektedir:
– Tebliğ başlığı
– 300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime
– Kurumsal bağınız ve özgeçmiş
– Telefon numaranız (özgeçmişte yazılı değilse)
Önemli Tarihler
Özet son gönderim tarihi : 28 Şubat 2020
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi : 10 Mart 2020
Gözden geçirilmiş tam metin gönderimi : 30 Mayıs 2020
Konferans tarihi : 09-10 Nisan 2020
Gerekli Bilgiler
Özetle uyumlu, bilimsel yeterliliği kabul edilen tüm tam metinler derleme kitapta yayımlanacaktır. Özet gönderimi ve kabul edilen bildirilerin sunumu için ücret talep edilmemektedir.
Vira Haber
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