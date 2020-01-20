Savunma Sanayinden Türk Loydu’na Tam Not

“Türk Loydu’nun Savunma Sanayindeki Yeri” gündemli toplantıda; Türk Loydu’nun savunma sanayine ve denizciliğe kattığı değerlere sektör liderleri tarafından tam not verilirken, Savunma Sanayinin dünyadaki ve ülkemizdeki önemi ile Türk Loydu’nun gelecek dönem vizyon çalışmalarına ışık tutacak fikir ve görüşler üzerinde çalışmalar yapıldı.

Türk Loydu Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Türk Loydu Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na; Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Savunma Sanayi Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eker, Havelsan Siber Güvenlik Direktörü Mehmet Borga Erbil, Tüdemsaş Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, Asfat Strateji Direktörü Barış Duman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdür Vekili Halil Yıldız, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İstanbul Liman Başkanı Ahmet Erdoğan, Tuzla Liman Başkanı Burhan Kuş İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Türk Loydu Vakfı’nın mevcut ve eski yönetim kurulu üyeleri, Türk Loydu yönetici ve çalışanları ile sektör kurumlarından temsilciler katıldı.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı yaptığı konuşmada; “1962 yılında, çağının ötesinde bir karar alarak, Türk Loydu’nun kurulmasına giden yolu açan Gemi Mühendisleri Odası olarak, bugün burada Türk Loydu’nu nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bu kuruma ne kadar katkı yapabiliriz onları konuşacak olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ardından kürsüye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü Halil Yıldız; insanlık tarihi boyunca ticaretin öneminin altını çizerken, ticaretin ve özellikle deniz ticaretinin güvenle yapılabilmesi için gereken önemli görevlerden birisini Türk Loydu’nun gerçekleştirdiğini ifade etti. Türk Loydu’nun bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte birçok proje gerçekleştirdiğinin altını çizen Halil Yıldız, Türk Loydu’nun Endüstri 4.0 üzerine bakanlık tarafından geliştirilecek çalışmalara da katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Halil Yıldız’ın ardından kürsüye gelen Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ise; dünya deniz ticaretinde hizmet veren klas kuruluşlarının ve Türk Loydu’nun güven kavramı üzerine kurulduğunu ve bu güveni fazlasıyla sağlayan Türk Loydu’na teşekkür ettiklerini ve tüm kurucularını rahmet ile andıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Serdar Demirel konuşmasının devamında; 1962’de kurulan Türk Loydu’nun emsallerine göre daha geç bir tarihte kurulmasına rağmen bugüne kadar gösterdiği ilerleme ve gelişmenin gerçekten kayda değer olduğunu ve Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu ilerleme sürecine ellerinden geldiği kadar destek olduklarını ifade etti. Dünyada ilk klaslı denizaltının Türk Loydu klası ile Türkiye için hizmet vereceğini belirten Serdar Demirel, Türkiye’deki tüm askeri gemilerin Türk Loydu klası kontrolünde inşa edilmesi konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Loydu’na karşı büyük güven duyduğunun altını çizdi. Bu süreç sonucunda yabancı klas kuruluşları mı, yoksa Türk Loydu mu sorusunun artık geride kaldığını sözlerine ekleyen Serdar Demirel, özellikle havacılık, kara araçları ve savunma sanayinin tüm diğer alanlarında da Türk Loydu’nun imkanlarından faydalanmanın zamanı geldi diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda söz alan İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin; tersane olarak askeri gemi bakım-onarım hizmetlerini yerli üretici ve firmalar ile karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek. Bu alanda da Türk Loydu ile işbirliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Eski Üyesi Sn. Ali Eser ise yıllar önce Savunma Sanayi Başkanlığı ile ilk görüşmelerin kendileri zamanında yapıldığını ifade ederek, bugün genç arkadaşların yaptıkları çalışmaları takdirle takip ettiklerini söyleyerek, yapılan danışma kurulu toplantılarının ana amacının kurumların birbirleri ile yakınlaşmaları olduğu söyledi.

Konuşmaların ardından tekrar kürsüye gelen Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu; Türk Loydu’nun savunma sanayi, denizcilik ve diğer endüstriyel alanlardaki başarıları ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Türk Loydu statejik planlama danışmanlarından Haluk Ünaldı tarafından yapılan dünyada ve Türkiye’de savunma sanayinin dünü, bugünü ve yarını üzerine veri ve tahminlerin paylaşıldığı sunum ile başlayan ikinci bölümde grup çalışmalarına geçildi ve tüm katılımcılar Türk Loydu’nun gelecek vizyonuna ışık tutacak stratejik planlama çalışmaları için girdi oluşturacak fikir, görüş ve önerilerini paylaştılar.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, toplantının çok başarılı geçtiğini ifade ederek, tüm görüş ve önerilerin not edildiğini ve bu değerli öneri ve görüşlerin üzerinde dikkatle çalışarak Türk Loydu’nun geleceğine dair yapılacak çalışmalarda girdi olarak kullanacaklarını söyledi. Gelecekte savunma sanayinin her alanında hizmet vermek istediklerini söyleyen Cem Melikoğlu, savunma sanayinin liderleri tarafından Türk Loydu’na verilen desteğin kendilerine güç kattığının altını çizerek başta protokol olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Cem Melikoğlu, Türk Loydu’nun savunma sanayi faaliyetlerine ise şu sözlerle değindi: “Türk Loydu olarak Türkiye’de son 20 yıldır inşa edilen neredeyse tüm askeri gemi inşa projelerinde yer aldık. Bugüne kadar hem Türk Deniz Kuvvetleri için hem de uluslararası diğer projelerde toplam 150’ya yakın askeri gemi klaslamış dünya çapında iddialı bir kuruluş konumundayız.

Türk Loydu olarak yer alacağımız Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi ile Denizaltı Kurallarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Böylece savunma sanayi alanında edinmiş olduğumuz geniş referans ve tecrübeyi bir üst seviyeye taşıma imkânına da sahip olmuş olacağız.

Türk Loydu Savunma sanayi alanında sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da söz sahibi olmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Buna yönelik yaptığımız çalışmalardan en önemlilerinden iki tanesi ise savunma sanayinin denizcilik alanında kurulmuş NSCA (Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği) ve INSA (Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği) gibi iki önemli uluslararası kuruluşta üst düzey görevler üstlenmek oldu. Bu sene Almanya’da gerçekleşen toplantılarda zorlu bir seçim sürecinden sonra INSA’da 5 üyeden oluşan Konsey’e seçildik. Savunma sanayinde rüştünü ispatlamış, dünya çapında bir klas kuruluşu olmak mutluluk verici. Bu seviyeye gelmemizde gerek Deniz Kuvvetlerimizin gerek Savunma Sanayi Başkanlığımızın büyük katkıları var, Türk Loydu’na olan destek ve güvenlerine layık olabilmek mutluluk verici.

Askeri Klas kuruluşlarından oluşan NSCA’da yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sonunda bu dönem PRS (Polonya Loydu) Başkan seçilirken, Türk Loydu ise Başkan Yardımcılığına seçildi. Gelecek dönem, yani gelecek yıl ise Başkanlığı Türk Loydu devralacak. Yıllardır mücadele verdiğimiz NSCA platformunda artık Başkan olarak çok daha etkin olabileceğiz.” dedi.

Türk Loydu Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ve birlikte yenen yemeğin ardından sonra erdi.

Vira Haber