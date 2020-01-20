DÖDER limancılık eğitimi MARPORT işbirliğiyle gerçekleşti

Denizci Öğrenciler Derneği’nin (DÖDER) Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğiyle düzenlediği “Limancılık Eğitimi” 10 Ocak ve 17 Ocak olmak üzere iki gün sürdü.

DÖDER üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği “Limancılık Eğitimi” İş Geliştirme ve Operasyonel Eğitimler Yöneticisi Tolga Özbey, Liman Hesapları Şefi İsmail Kaymakçıoğlu ve CFS ve Ambar Müdürü Gökhan İris eşliğinde verildi. DÖDER üyelerine Limancılık Temel Bilgiler, Saha Operasyon, Gemi Operasyon, CFS, Ambar, Operasyon, Kapı Operasyon ve Ticari Tarife konulu eğitimler verildi.

Vira Haber