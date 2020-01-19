BootDüsseldorf Dünya denizcilerini ağırlıyor

Toplam 24 holle ziyaretçilerini ağırlayan, dünyanın karada yapılan en büyük boot show fuarı. Hafta sonu olması nedeniyle fuar çok kalabalıktı. Deniz tutkunlarının fuara büyük ilgisi var.



BootDüsseldorf muhteşem bir reklam kampanyasının yanı sıra belediyenin otobüs seferleri arttırması deniz tutkunları için ulaşımıda kolaylaştırdı. Her bölgeden fuara kolaylıkla ulaşmak mümkün. Ayrıca fuar bileti toplu taşımada kullanılıyor. Bundan dolayı sadece Düesseldorf değil, çevre şehirlerden, Duisburg, Köln, Essen ve Solingen gibi yakın şehirlerde de ulaşım sorununu yok.

Toplamında 24 hollde hizmet veren fuar bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı destek vermediğinden dolayı Türkiye’den katılım bir hayli düşük. Üç hollde toplam 41 Türk firması katılmış.

BootDüsseldorf sadece fuar değil aynı zamanda deniz turizmi tanıtımı için çok önemli bir mecra. Ülkeler kıran kırana tanıtımlar yapıyor. Fuarın en önemli özelliğinden bir tanesi de 24 hollu dolaşmak zorunda değilsiniz her holl bir segmente ayrılmış. Mega yat, yelkenli, motor yat, aksesuar, sualtı, sörf ayrı ayrı salonlarda sergilenmektedir. Bu nedenle dünyanın en düzenli en organize fuarı konumundadır.

Sadece fuar değil, aynı zamanda sosyal aktivitelilerin uluslararası, sörf, yelken, kano yarışlarında yapıldığı bir etkinlik alanı. Özellikle bu yıl fuarı aldığı karardan dolayı katılımcı firmalar %10 - %20 gibi fiyatlarda bir indirim yapılmış.

Deniz Ticaret Dergisi fuardaki yerini aldı

BootDüsseldorf için özel hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’de yerini aldı. Fuarda Türkiye Deniz Turizmini tanıtan tek kaynak ve yoğun ilgi görmektedir.



26 Ocak’a kadar devam edecek fuarda ekibimiz gelişmeleri ve özel röportajları www.virahaber.com ve www.maritimebussinesworld.com yayınlarımızdan izleyebilirsiniz.

Vira Haber / Düsseldorf Hasan Cem Karakaş- Ares Şen