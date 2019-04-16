2019 Bahar Kariyer Günleri DEÜ'de başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik Kulübü’nün düzenlediği ve 15-24 Nisan tarihleri arasında altı gün sürecek olan 2019 Bahar Kariyer Günleri’nin ilk oturumu 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirildi. Başkanlığını Denizcilik Fakültesi Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’nin yaptığı oturuma; IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz, IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım adına Şube Müdürü Ahmet Orçun Tuncer, DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar adına Yardımcısı Bülent İbik, SOCAR TERMINAL İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ersin Altun, T.C Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı’ndan Uzman Aylin Asil Atasoy katıldı.

Prof. Dr. Ali Durmuş Deveci oturuma, katılımcılara 6 gün sürecek olan Kariyer Günleri ve katılımcı yetkililer hakkında bilgi vererek başladı ve sözü ilk olarak IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz’e bıraktı. Hakkı Deniz konuşmasında İMEAK Deniz Ticaret Odasını, İzmir Şubesini ve öğrencilerin kariyerlerinde önem vermeleri gereken başta İngilizceleri olmak üzere diğer donanımlarından bahsetti. IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Müdürü Ahmet Orçun Tuncer ise konuşmasına Aliağa Bölgesini ve Limanlarını tanıtarak başladı ve öğrencilerin gelecekle ilgili planlarının gerçekleştirmelerine yardım olacak Aliağa Bölgesi projelerine değindi. Limancılık sektörünün ilerlediğini, bu iş için eğitim almış, liman özelinde yetkinlikleri olan kişilere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Öğrencilerin iletişim ağları, networkleri ne kadar geniş olursa o kadar başarı elde edebileceklerini belirtti. DEFMED yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent İbik, sektörde temel konunun iletişim olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Yük taşımacılığının iletişimle, ilişkileri yöneterek gerçekleştiğini ve öğrencilerin en çok dikkat etmeleri gereken konunun ilişki yönetimi olduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının asıl amacının sektörde çalışan mezunların ve işletmelerin işlerini kolaylaştırmak ve network sağlamak olduğunu ifade etti. SOCAR Terminal İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ersin Altun, en önemli konunun kendini tanımak olduğunu ve sektörden ziyade uygun departmanı, bölümü belirlemek gerektiğini önemle vurguladı. Öğrencilere kendilerini tanımalarına yardımcı olacak sorular yöneltti. Kişinin nerde, nasıl mutlu olacağının farkına varması gerektiğine değindi. T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı’ndan Uzman Aylin Asil Atasoy, öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında eğitim hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceklerini bu yüzden eğitim ve öğretim hayatını verimli geçirmelerini vurguladı. Konuşmasını kamu sektörüne kariyer açısından bilgiler vererek bitirdi.

Oturumun son kısmında konuşmacılar öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar. Oturumun sona ermesinin ardından Denizcilik Kulübü üyeleri kulüp adına teşekkür belgelerini oturum başkanı ve konuşmacılara sundular.

Vira Haber