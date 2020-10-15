2020 İzmir Güz Trofesi Sıkı Pandemi Kurallarıyla Çeşme’de Gerçekleşti

Pandemi döneminde gerçekleşen ilk Eayk – Çeşme Marina yarışlarında, kurallara uyularak brifingler Whatsapp üzerinden yayınlandı. Çeşme Marina mavi kuralları çerçevesinde, yarış tekneleri farklı pontonlara yerleştirilerek, önceki yarışlarda bir gelenek halini alan kupa töreni ve kokteyl gibi etkinlikler iptal edildi. Güvenlik ve temizlik önlemlerine ayrıca dikkat edilerek, ekipler bu konuda ekstra özen gösterdi.

Yarışın ilk gününde IRC sınıfında A2 rotası ve Destek sınıfında Coğrafi 1 rotasında yarışıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 8 aday hakem, komite teknesinde yarış yönetimi ile ilgili eğitim aldılar. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen organizasyon, uygulamaların yerine getirilmesiyle örnek teşkil ederken, hakem adayları için de ayrıca verimli geçti.

Pazar günü hava tahminlerinin düşük göstermesiyle tehire çıkan ekip, havanın 4-6 knotlara ulaşmasıyla IRC sınıfları için ilk startı verdi. Kısa rota yarışılan 2. gün sonunda Güz Trofesi 1.Ayak yarışları tamamlandı. Tüm yarış ayakları tamamlandıktan sonra yeni mavi kurallar gereği birinci, ikinci ve üçüncülere kupaları bulundukları pontonlarda törensiz teslim edilecek.

2020 İzmir Güz Trofesi’nin 2. ayak yarışları, 7 – 8 Kasım tarihinde Çeşme Marina’da yapılacaktır.

Vira Haber