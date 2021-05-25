21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası Tamamlandı
D- Marin Göcek’in ev sahipliğinde ‘21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası’ 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
D- Marin Göcek’in ev sahipliğinde ‘21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası’ 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Göcek Yat Kulübü Spor Derneği tarafından düzenlenen yarışlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus, ABD, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan gibi 9 ülkeden toplam 25 teknenin katıldığı yarışlarda ilk gün heyecanı ‘D-Marin Kupası’ ile başladı. Yarışların sonunda Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese birinci, Viacheslav Ermolenko kaptanlığındaki Lagerta ikinci oldu. Tora Kutoğlu ise Wings of Island ile üçüncülük kupasını aldı.
D-Marin Göcek’in ev sahipliğinde ‘21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası’, 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 9 ülkeden 25 teknenin katıldığı yarış haftasının ilk gün heyecanı ‘D-Marin Kupası’ ile başladı.
Deniz yolcularının vazgeçilmez rotaları arasında yer alan Göcek’te düzenlenen ve 4 gün süren yarışlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu ve planlanan 6 yarış da eksiksiz yapıldı. Bu yarışlar sonucunda genel sıralama aşağıdaki gibi oldu;
IRC 1 Division
Enka Cheese / Levent Peynirci
Lagertha / Viacheslav Ermolenko
Wings of Island / Tora S. Kutoğlu
IRC 2 Division
Marmarisa Hanse / Gleb Semerenko
Ada Sailor / Ali Öztürk
Enchantment of Sakhalin / Bavaria Vision
FRSH Division
Agena / Andreii Brus
Red Pepper / Veniamin Mokshin
Nefesss / Erol Akmert
IRCCHR Class BCT
Imagine / Alexei Bronov
Night and Day / Sevastian Leschenko
Yassica / Maksim Bialkvich
IRC Class BCT
Enka Cheese / Levent Peynirci
Lagertha / Viacheslav Ermolenko
Wings of Island / Tora S. Kutoğlu
Vira Haber
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