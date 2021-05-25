21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası Tamamlandı

D- Marin Göcek’in ev sahipliğinde ‘21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası’ 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Göcek Yat Kulübü Spor Derneği tarafından düzenlenen yarışlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus, ABD, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan gibi 9 ülkeden toplam 25 teknenin katıldığı yarışlarda ilk gün heyecanı ‘D-Marin Kupası’ ile başladı. Yarışların sonunda Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese birinci, Viacheslav Ermolenko kaptanlığındaki Lagerta ikinci oldu. Tora Kutoğlu ise Wings of Island ile üçüncülük kupasını aldı.

D-Marin Göcek’in ev sahipliğinde ‘21. Göcek İlkbahar Yarış Haftası’, 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 9 ülkeden 25 teknenin katıldığı yarış haftasının ilk gün heyecanı ‘D-Marin Kupası’ ile başladı.

Deniz yolcularının vazgeçilmez rotaları arasında yer alan Göcek’te düzenlenen ve 4 gün süren yarışlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu ve planlanan 6 yarış da eksiksiz yapıldı. Bu yarışlar sonucunda genel sıralama aşağıdaki gibi oldu;

IRC 1 Division

Enka Cheese / Levent Peynirci

Lagertha / Viacheslav Ermolenko

Wings of Island / Tora S. Kutoğlu

IRC 2 Division

Marmarisa Hanse / Gleb Semerenko

Ada Sailor / Ali Öztürk

Enchantment of Sakhalin / Bavaria Vision

FRSH Division

Agena / Andreii Brus

Red Pepper / Veniamin Mokshin

Nefesss / Erol Akmert

IRCCHR Class BCT

Imagine / Alexei Bronov

Night and Day / Sevastian Leschenko

Yassica / Maksim Bialkvich

IRC Class BCT

Enka Cheese / Levent Peynirci

Lagertha / Viacheslav Ermolenko

Wings of Island / Tora S. Kutoğlu

Vira Haber