32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna’dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katılıyor.

İlk gün yarışında yatlar, Netsel Marina’dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı. Körfezde yarışan yatlar, uzun süre uygun rüzgarın çıkmasını bekledi. Yaklaşık 3 saat sonra uygun rüzgarın çıkmasıyla yatlara hakem heyeti start verdi.

Yelkenciler, iki ayrı filo halinde koy içi ve koy dışı açık denizde rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Öznur: "Düşük bir rüzgarda yarışlarımız başladı"

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, yarışların 32’ncisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yelkencilerin bu organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

İlk yarışları gerçekleştirdiklerini belirten Öznur, "Beklediğimiz gibi düşük bir rüzgarda yarışlarımız başladı. İlk gün birer yarış yapabildik. İki ayrı filoda yarışlarımız gerçekleşiyor. İlk gün yarış yatları koy içinde mücadele etti. Charter yatları koy dışında açık denizde yarıştı. Yarın ise koy içinde yarışan yatlar açık denizde, koy dışında yarışan yatlar da koy içinde mücadele verecek." dedi.

İlk gün düzenlenen yarışta dereceye giren yat kaptanlarına kulüp bahçesinde kupaları verildi. 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 29 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ilk gün gerçekleştirilen yarışında sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

1. Yarış (Netsel Marina), IRC1 Division: Atlas/Melih Altınkut, IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov, IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman, IRC4 Division: Ada Sailor/Ali Öztürk, IRC5 Division: Lettland/Igor Bukovskis, IRC6 Division: Sailmaker/Skachkova Yulia, IRCCHR1 Division: Okhotnik/Shemakin Alexey, IRCCHR2 Division: Storm Danger/Mikhail Savelyev, IRCCHR3 Division: Barracuda/Fedor Druzhinin, IRCCHR4 Division: Ekinoks/Valentin Nikolov

Vira Haber