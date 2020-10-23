6. Burgan Leasing International İstanbul Cup Yarışları Tamamlandı

Burgan Leasing’in ana sponsorluğunda ve Eker-TAYK organizasyonuyla gerçekleşen International İstanbul Cup’ın altıncısı 17 -18 Ekim 2020 tarihlerinde Caddebostan parkurunda tamamlandı. Kıyasıya bir mücadele ve adrenalin dolu dakikalara sahne olan yarışlara IRC sınıfından 28 tekne, Gezi sınıfından 2 tekne olmak üzere toplam 30 tekne katıldı. Mayıs ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ekim ayına ertelenen Burgan Leasing International İstanbul Cup yarışları, mevsimin de etkisiyle 24 knot’a kadar ulaşan zorlu koşullarda büyük bir heyecanla gerçekleşti. İlk gün hafif rüzgarla başlayan yarışlar, ikinci gün sağanak yağmur ve kuvvetli esen poyrazla birlikte heyecanlı görüntülere sahne oldu.

“DENİZE VE YELKENE TUTKUN OLANLARIN HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Yarışla ilgili görüşlerini bildiren Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, “Burgan Leasing olarak geleneksel hale gelen International İstanbul Cup yarışlarının bu yıl da ana sponsoru ve bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bizler, tekne leasingi ürünümüzle denize ve yelkenlere tutkun olanların hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Yarışlara sponsor olup aynı zamanda katılarak deniz ve yelken tutkumuzu çalışanlarımızla ve tüm dünyayla paylaşıyoruz. Burgan Leasing olarak ülkemizde denizciliği ve yelken sporunu geleceğe taşımak için çalışıyor ve yarışıyoruz. Deniz tutkusunun herkes için ulaşılabilir herkes için yaşanabilir bir tutkuya dönüşmesi için yeni ürünler geliştiriyoruz. Her yarışta olduğu gibi altıncı International İstanbul Cup’ta da büyük mücadele vererek yelken tutkunlarına unutulmayacak anılar yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren ise katılan tekne sahiplerine ve sponsor olan kurumlara teşekkür ederek; “Ülkemiz için deniz ve denizciliğin önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor. Tek amacımız denize elverişli insan sayısını olabildiğince fazla yetiştirebilmek. Bu nedene katılan tüm yatlarımıza, yelken okullarımıza teşekkür ediyoruz. “Mavi Vatan”ın öneminin farkında olarak bu güzel etkinliğe altı yıldır destek olan Burgan Leasing’e de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye belirtti.

Vira Haber