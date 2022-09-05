6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Son Gününde Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 8 ülke ve 33 kulüpten 313 sporcu yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında "optimist" kategorisinde mücadele ediyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, son gün yarışlarının hava şartları nedeniyle diğer günlere göre geç başladığını söyledi.

Yarışların diğer 3 günün de tüm sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Uzel, "Yarışlara cuma günü başladık ve 3 gün boyunca çok güzel bir şekilde yarışlar tamamlandı. Bugün de tamamlanacak yarışların ardından akşam ödül töreni gerçekleştirilecek." diye konuştu.