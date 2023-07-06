7 Milli Sporcu, Yelken Yarışları'nda Ter Dökecek

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 7-16 Temmuz tarihlerinde Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleştirilecek.

Paris 2024 Test Event Yarışları'nda ILCA 7 sınıfından Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe), ILCA 6 sınıfından Nazlı Çağla Dönertaş (Fenerbahçe), formula kite kategorisinde Derin Atakan (Fenerbahçe), IQ foil sınıfında Onur Cavit Biriz (Fenerbahçe), Merve Vatan (İÇDAŞ Spor) ve 470'te Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe) mücadele verecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, başta sporcular olmak üzere Sportif Direktör Tayfun Erey'e, milli takım antrenörleri Mustafa Çakır, Romain Bonnaud, Ferit Ercan, Alp Alpagut, Jaroslaw Miarczynski ve Blazej Ozog'a başarılar dileğinde bulundu.

Vira Haber