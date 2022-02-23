9. Öğrenci Çalıştayı İçin Geri Sayım Başladı!

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek olan 9. Öğrenci Çalıştayı’nın açılış töreni 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

Açılış törenine tüm denizcilik ve gemi inşaatı sektörünün davetli olduğu belirtildi.

Açılış : 26 Şubat 2022 Cumartesi

Saat : 10:30

Yer : Ay Yıldız Sosyal Tesisleri

Adres : Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:14 Tuzla/İstanbul