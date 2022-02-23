9. Öğrenci Çalıştayı İçin Geri Sayım Başladı!
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 9. Öğrenci Çalıştayı için geri sayım başladı.
A+A-
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek olan 9. Öğrenci Çalıştayı’nın açılış töreni 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.
Açılış törenine tüm denizcilik ve gemi inşaatı sektörünün davetli olduğu belirtildi.
Açılış : 26 Şubat 2022 Cumartesi
Saat : 10:30
Yer : Ay Yıldız Sosyal Tesisleri
Adres : Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:14 Tuzla/İstanbul
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : tmmob, 9. öğrenci çalıştayı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.