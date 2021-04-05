ABD ve Çin 2020’de Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırdı

Merkezİ Abı Dhabi’de bulunan kurum 2020’de kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin yüzde 82’sini rüzgar ve güneş enerjisinin oluşturduğunu, Çin’in yenilenebilir enerji kapasitesini 139 GW artırdığını belirtti.

IRENA Direktörü Francesco La Camera “2020 zor bir dönem olmasına rağmen yenilenebilir enerji için önemli bir başlangıcı ifade ediyor. Maliyetler düşüyor. Enerjide dönüşümün faydaları daha önce hiç bu kadar net olmamıştı” yorumunu yaptı.

Kurum önceki ayki raporunda karbon emisyonlarının iklim değişikliğine etkilerini gidermek amacıyla yenilenebilir enerjinin 2050 yılına kadar 10 kat büyümesi veya yıllık 4.4 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini, hala yapılacak çok şey olduğunu belirtmişti.

Rapora göre dünyanın en büyük temiz enerji piyasası ve aynı zamanda atmosferi en fazla kirleten ülkesi olan Çin 2020’de 72 GW rüzgar gücü kapasitesi, 49 GW güneş enerjisi kapasitesi ekledi.

ABD’de ise geçen yıl 29 GW gücünde yenilenebilir enerji üreten tesis kuruldu. Bu, 2019’un yaklaşık yüzde 80 üzerinde.

Yine rapora göre yenilenebilir enerji kapasitesi artarken Avrupa’da, Kuzey Amerika’da, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde fosil yakıt üretimi de düştü.

Vira Haber