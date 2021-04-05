Alesta Yeni Teknesine Kavuştu

Sanayi dalgıçlığından gemi su altı sörveyine; deniz boru hattı çalışmalarından gemi altı kaynağa kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Alesta Dalgıçlık filosuna yeni bir dalış teknesi ekledi.

Alesta Dalgıçlık Kurucusu Mehmet Çağlar, Alesta Dalgıçlık 2 adını verdiklerin dalış teknesinin 24 metre uzunlukta, 9.40 metre genişlikte olduğunu söyledi.

Çağlar, 16 yatak kapasiteli teknede bir sörvey odası, bir yemekhane salonu, bir dinlenme salonu, iki tuvalet ve üç duşakabinin yer aldığını bildirdi.

Vira Haber