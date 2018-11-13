ABD'den Çin'e gözdağı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı askeri adımlarına karşılık vereceklerini söyledi.

Bugün Singapur'da konuşan Bolton, tartışmalı sularda sürekli karşı karşıya geldikleri Pekin yönetimini uyardı ve ABD'nin bölgedeki operasyonlarını arttırdığını ilan etti.

Bolton, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tekrar bir araya gelmek için hazır olduğunu da vurguladı.

Eylül ayı sonunda ABD ve Çin arasında gerilim tırmanmıştı. ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52'nin Çin hava sahasında gövde gösterisi yapmış, bir ABD destroyeri de Çin'in yapay adalarına 12 deniz mili kadar yaklaşmıştı.

Güney Çin Denizi’nde Çin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia ediyor.

ABD ise bölgede çok sayıda savaş gemisiyle devriye geziyor. Washington yönetimi, son yıllarda stratejisinin merkezine Ortadoğu yerine Asya-Pasifik’i almış durumda.

Vira Haber