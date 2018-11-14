''Rus limanlarına yaptırım uygulayın'' çağrısı

Ukrayna,Polonya ve Litvanya Parlamentolararası Meclisi, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve G7 üye ülkelerini, Azak Denizi’ndeki Rusya limanlarına karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

Vilnius’ta düzenlenen Ukrayna-Polonya-Litvanya Parlamentolararası Meclisi 9. oturumunda kabul edilen kararda, “Ukrayna, Litvanya ve Polonya Parlamentoları üyelerinden oluşan meclis, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve G7 üye ülkelerini, Ukrayna tarafından kapatılan geçici olarak işgal edilen Kırım’daki limanlarla işbirliği yaptıkları için, Azak Denizi’nde bulunan Rus limanlarına karşı yaptırım uygulamaya davet ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, Ukrayna, Polonya ve Litvanya Parlamentolararası Meclisi aldığı kararla beraber, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı sergilediği saldırganlığı ve Azak Denizi’nin askerleştirilmesini kınadı.

Bilindiği gibi, Rusya yönetimi, Azak Denizi’ndeki Taganrog Körfezi’nin bir kısmını 20 yıllık kullanımı için Rusya Savunma Bakanlığına devretmişti.

Vira Haber