Burhaniye Yat Limanı kapasite artırıyor

Burhaniye Yat Limanındaki yenileme çalışmaları liman kapasitesini attırmaya yönelik yapılan işler ile devam ediyor. Bu kapsamda yat limanında devam eden tonoz döküm işlerini Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır yerinde denetledi.

Burhaniye Belediyesi, İskele Mahallesinde bulunan Yat Limanında yenilikler ilk olarak güvenlik çalışmalarının yapılmasıyla başladı. Ardından teknelerin daha güvenli bir şekilde bağlanması adına tonoz dökümleri yapılarak deniz içine yerleştirilmesi yapıldı. Yenileme çalışmaları ara vermeden devam ederken geçtiğimiz günlerde yüzer iskele yapımı işlerine başlandı. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından devam eden yüzer iskele yapımı işleri yanı sıra yeni tonoz dökümleri de devam ediyor. Yat Limanı içinde davam eden işleri yerinde inceleyen Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır yürütülen çalışmalar konusunda bilgi aldı. Her biri 5 ton olan toplamda 36 adet tonoz dökümünü yapacak olan fen işleri ekipleri çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor.

Burhaniye Yat Limanının, kapasite artışından sonra 150 tekneye aynı anda hizmet verebileceğini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Burhaniye'nin menfaatleri ve geleceğini iyi yönde şekillendirebilmek adına çalışıyoruz. Yat Limanımız Burhaniye'mizin çehresini değiştirebilecek, gelişimine olumlu yönde katkı sunabilecek ve Belediyemize ciddi bir mali gelir sağlayacak velinimettir. Çalışmalarımızı en başından beri bunun bilincinde olarak planladık ve o yönde devam ettiriyoruz. Yapımına başlanan yüzer iskeleler ile mevcut kapasitemizi arttırarak Yat Limanımızın gelirlerini daha fazla artırmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra teknelerin güvenli bir şekilde bağlanması ve zarar görmemesi adına yüzer iskelelere yanaşacak teknelerimiz için de tonoz dökümlerine devam ediyoruz" dedi.

Vira Haber