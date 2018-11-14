İTÜ Kariyer Günleri’nin konuğu PEARL NAVAL oldu
23. Geleneksel Kariyer Günleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi PEARL NAVAL'ı ağırladı. PEARL NAVAL'ı temsilen konferansa Operasyon Müdürü & DPA Atılım Eren ve İK Müdiresi Gözde Alarçin katıldı.
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Şirket tanıtımı içeren bir video ile başlayan konferans ardından Atılım Eren'in şirketin kurulumundan bahsetmesiyle devam etti. Ardından gemilerdeki disiplinin öneminden ve gerekliliğinden bahsedildi. Gözde Alarçin şirketin stajyer alımındaki politikasının nasıl işlediğinden bahsederek gemilerine kaç stajyer aldıklarını da sözlerine ekledi.
Ayrıca kadın stajyer alındığını ve gemilerinde kadın zabit çalıştırmak istediklerini belirtti. Şirketin bünyesinde şu anda 3 adet gemi olduğu ve bu gemilerin özellikleri belirtildi.
Konferans soru cevap kısmıyla son bulduktan sonra kokteyle geçildi. Öğrencilerle sohbet havasında geçen kokteylin ardından şirket yetkilileri okulumuz öğrencileri tarafından uğurlandı.
Vira Haber
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