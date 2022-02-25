ABD’nin Ham Petrol Stokları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 500 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 416 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 767 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 582 milyon 400 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 600 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 246 milyon 500 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 38 bin varil artarak 6 milyon 838 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 415 bin varil artarak 2 milyon 686 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12-18 Şubat haftasında 3 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 58 bin varil seviyesinde gerçekleşti.