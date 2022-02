“Geçmişten Günümüze Düşten Gerçeğe Yatlar” Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Deniz ve yat tutkunları için ‘Su Üstünde’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kitap “Geçmişten Günümüze Düşten Gerçeğe Yatlar” adlı serinin 2. kitabıdır. Su Üstünde kitap içerisinde 745 adet lüks ve tarihi yat görseli bulunmaktadır. Bu yatların teknik bilgileri ve tarihçeleri de kitapta kaleme alınmıştır.

Su Üstünde kitap içerisinde 15 ülkede 53 limanda fotoğraflar da yer almaktadır. Kitapta toplamda bin 346 adet görsel bulunmaktadır. 684 sayfa olan Su Üstünde Yatlar kitabı, 2022 yılında yayımlanmıştır. Kitap içinde 105 adet yat yapım şirket bilgisi de bulunmaktadır. Deniz ve yat tutkunları için eşsiz bir eser olan Geçmişten Günümüze Düşten Gerçeğe Yatlar kitabını deniz tutkunu sevdiklerinize hediye edebilirsiniz”

FATİH TAKMAKLI KİMDİR ?

Fatih Takmaklı, “5 Eylül 1983 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Fatih Takmaklı’nın çocukluk yıllarında sırtında taşıdığı çanta, onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik olmuştur. Gittiği her yere içinde kuzenlerinin hediye ettiği fotoğraf makinesi, kendi çektiği gemi fotoğraflarının yer aldığı bir albüm, seyahat acentelerinin broşürleri ve gemi fotoğraflarının yer aldığı gazete kupürleri olan çantasını da götürmüştür. Ailesinin Kuşadası’ndaki evlerinin balkonundan denizi seyretme keyfi, 6 yaşındaki Takmaklı’nın gemilerle arkadaşlık kurmasına vesile olmuştur. İskeleye yanaşan her bir yolcu gemisini, feribotu, yatı ve ahşap yelkenliyi arkadaş bilmiştir. 2000 yılında eğitimi için Amerika’ya giden Takmaklı, burada St. Patrick High School’da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Loyola Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Tarih, Teoloji Bilimleri ve Afrika çalışmaları olmak üzere 3 ana, 3 ara bölümde lisans eğitimi almıştır. Yönetim üzerine yüksek lisans yapmış, doktora eğitimine başladığı sırada Türkiye’ye dönmeye karar vermiştir. On yılı aşkın bir süre yaşamış olduğu Amerika’da ülkenin her eyaletini gezmiş ve bu sayede birçok geminin fotoğrafını çekme imkânı elde etmiştir. Yıllardır çekmiş olduğu fotoğrafların bir kısmını “Dünya Gemi Koleksiyonu” adındaki dört ciltlik kitapta yayımlamıştır. Bunlardan ilki 130’dan fazla yolcu gemisinin fotoğrafını içeren 1931’den 2008’e Modern Yolcu Gemileri (Modern Cruise Ships from 1931 to 2008); ikincisi Deniz Lines, G.A Ferries, İstanbul Deniz Otobüsleri, Lake Michigan Ferry, Staten Island Ferry, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Ukrayna Feribotları ve Washington State Ferries gibi denizcilik şirketlerine ait 128 feribotun fotoğraflarının yer aldığı Dünyadaki Feribotlar (Ferries of the World); üçüncüsü Türk bayraklı konvansiyonel araç feribotlarının, kruvaziyer gemilerinin, hızlı feribotların, arabalı vapurların, liman sürat teknelerinin, yolcu gemilerinin, tren feribotların ve yatların 130’dan fazla fotoğrafının yer aldığı Modern Türk Gemileri (Modern Turkish Ships); dördüncüsü ise Filadelfiya, Takoma ve Norfolk’ta düzenlenen Yüksek Direkli Gemi Yarışları’ndan 179 özel fotoğraf içeren Yüksek Direkli Gemiler: Denizlerin Leydileri (Tall Ships: The Ladies of the Seas)’dir.” ifadeleri kullanıldı.