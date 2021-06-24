Adem Şimşek: 2021'de Aliağa’ya 53 Gemi Geldi

Son yıllarda yaptığı yatırımlarda ön plana çıkan Türkiye’nin gemi geri dönüşüm merkezi İzmir Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tesisleri, dev yolcu gemileri ve uçak gemilerinin Avrupa’daki tek söküm adresi oldu. Avrupa ülkelerinin ilk tercihinin Aliağa olduğunu belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Adem Şimşek, özellikle pandemi döneminde birçok geminin sökülmek üzere Aliağa’ya geldiğini ifade etti.

Kasım 2020’de iki gemi geri dönüşüm tesisinin de Avrupa Komisyonu Onaylı Gemi Geri Dönüşüm Listesi girmesiyle Aliağa’da AB standartlarına uygun tesis sayısının arttığını belirten Şimşek, “Aliağa’daki tesislerimiz tam anlamıyla pandemiyi fırsata çevirdi. Bu süreçte standartlara uygun bir şekilde kesilmesi için 8-9 kruvaziyer gemi Aliağa’ya geldi. Halihazırda şu an 2-3 gemi tesislerimizde kesiliyor” dedi.

Gemi söküm tesislerinde işçilerin güvenliğinin ve sağlığının ön planda olduğunu aktaran Şimşek, gemi söküm sürecinin Covid-19 tedbirlerine uygun olarak Aliağa DTO'da yakın takibinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu sene yaklaşık olarak 53 gemi söküm için geldi. Bu gemiler içinde konteyner gemileri, platformlar, kuru yük gemileri ve tankerler olmak üzere 450 bin ton ağırlığında demir Aliağa’daki tesislerimizde uluslararası standartlara uygun olarak kesiliyor” diye konuştu.

Aliağa’daki 3 şirket daha AB onaylı sertifika yolunda

Avrupa Komisyonu Onaylı Gemi Geri Dönüşüm Listesi’ne giren tesis sayısının yılsonuna kadar 11’e yükseleceğini dile getiren Şimşek, “Şimşekler Gemi Geri Dönüşüm olarak sertifikamızı geçen sene aldık. Yaklaşık 2,5 sene üzerinde çalıştığımız ve yatırımlarımızı yaptığımız bu sertifikayı alan 8 firmadan biriyiz. Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri’nden üç firmanın daha bu sene sertifikayı alması söz konusu. Onların da müracaatları yılbaşında yapıldı. Denetlemeleri yapıldı. Bu süreç biraz zaman alıyor. Bu süreçte şirketin bütün özelikleri, ana yapısı, finansal durumuna ve hatta sivil toplum örgütlerinden alınan bilgilere kadar Avrupa Parlamentosu’nda onaydan geçiyor. Bu sene Avrupa sertifikalı olarak 11 şirketle yolumuza devam edeceğiz. Bu süreç önemli bir süreç çünkü alınan kararla Avrupa bayraklı gemiler, Pakistan, Hindistan, Bangladeş’te sökülmüyor. Kararların uygulanmasının alt yapısı da Türkiye’de var.

2022’de Avrupa’daki gemilerin yüzde 90’ının Aliağa’ya geleceğine inanıyorum

Aliağa’daki tesislerin çevreye duyarlı ve teknik olarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: “İnsan sağlığına ve güvenliğine son derece önem veren tesislerimiz, dünyanın en iyi gemi söküm tesisleri ve bu işi dört dörtlük yapıyor. Tonaj olarak dünyanın en düşüğü olsak da sistem ve teknik olarak dünyada bir numarayız. Aliağa’daki 22 tesisimizden AB sertifikalı tesis sayısının bu sene sonunda 11 yükselmesinin yanında diğer firmalarımız da gerekli yatırımları yapıyor. Avrupa’daki gemilerin 2022’nin sonunda yüzde 90 oranında Türkiye’ye geleceğine inanıyorum. Avrupa’daki birçok şirket gemi sökümü için Aliağa’daki tesisleri tercih ediyor.

Vira Haber