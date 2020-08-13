Afrika İkiye Ayrıldı! Yeni Bir Okyanus Geliyor

Etiyopya’da yer alan Afar Çölü’nde gerçekleşen depremin ardından büyük bir yarık oluşmuştu.

Yer altı volkanik hareketlerini inceleyen uzmanlar, Doğu Afrika’nın ana karadan ayrılarak yeni bir kıtanın oluşacağını ve kıtanın orta kısımdan okyanus oluşturacak bir şekilde kopacağını söylemişti.

5 İLE 10 MİLYON YIL SONRA KITA İKİ PARÇAYA AYRILACAK

Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık beş ila on milyon yıl sonra kıtanın doğu kısmında tektonik bir bölünme olacağı ve bu bölünmenin sonucunda kıtanın iki parçaya ayrılacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kenya’da gerçekleşen deprem ve oluşan yarıkta adeta araştırmacıların tahminini doğruladı. Gerçekleşen deprem sonrası Maai Mahiu-Narok otoyolu üzerinde 50 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde ve 700 metre uzunluğunda oluşan yarık, kara parçasının yavaş yavaş koptuğunu gösteriyor.

Afrika kıtasında yeni bir okyanusun oluşmasının milyonlarca yıl alması öngörülüyor.