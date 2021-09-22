Akademisyenler keşfettikleri parazit türüne "duayen hocaları"nın adını verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’nde görevli öğretim üyeleri tarafından dünyada ilk kez yeni bir parazit türü keşfedildi. Akademisyenler tarafından keşfedilen yeni türe, aynı üniversitede görev yapan Prof. Dr. Nazmi Polat’a ithafen "Myxobolus Polati" ismi verildi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, Doç. Dr. Banu Yardımcı, Parazitoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Dr. Melek Özpıçak ile ABD'deki Oregon State Üniversitesinden Doç. Dr. Stephen Atkinson'un yer aldığı araştırma sonucu, Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nde yakalanan ve bilimsel adı "Chondrostoma angorense" olan karaburun balıklarında yeni parazit türü keşfedildi.

Araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Pekmezci, dünyada ilk kez karaburun balıklarında keşfettikleri yeni parazit türünün kayıtlarının parazitoloji alanında akademik prestiji yüksek bir araştırma dergisi olan "Parasitology International" isimli derginin 2021 yılı Ağustos sayısında yayınlanan bilimsel makale sayesinde bilim dünyasıyla paylaşıldığını ifade etti.

Pekmezci, ekip olarak yürüttükleri araştırmada keşfettiklerin türün önemli olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Uzun zamandır yürütmüş olduğumuz bilimsel çalışmalarda dünyada ilk kez Samsun Ladik Gölü'nde Chondrostoma Angorense adı verilen bölgemize has bir balık türünde ilk kez dünyada bir parazit türü keşfettik. Biz bu paraziti balığın solungaçlarında bulduk. Solungaçlarda kistler şeklinde beyaz kistler oluşturmaktadır. Daha sonra bu parazitin morfolojik, histopatolojik ve monoküler analizleri sonucunda bu parazitin dünyadaki keşfini gerçekleştirdik. 2013 yılından beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Myxobolus Polati 6. yeni tür parazitimizdir. Bu parazite isim verirken de mesleğe 44 yılını vermiş duayen hocamız Prof. Dr. Nazmi Polat'ın da onurlandırılması için 'Myxobolus Polati' adını verdik. OMÜ'nün bilimsel alanda adının duyulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önceden de Myxobolus Anatolicus, Myxobolus Samsunensis, Myxobolus Karaeri, Myxobolus Cakmaki ve Myxobolus Ekingeni gibi türleri de bulmuştuk. Son keşfettiğimiz tür de dünyada ilk kez farklı bir balık türünde keşfedildi. Bununla ilgili bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Yeni türler de keşfedeceğimizi düşünüyorum"

Adının yeni parazit türüne verilmesini değerlendiren Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat ise duygularını şöyle ifade etti:

"Bir bilim insanın yeni bir türe isminin verilmesi kadar o insanı onurlandıracak, gururlandıracağı ve o işten haz duyacağı başka bir şey olmaması gerekir. Ben de bugün bu duyguları yaşıyorum. Veterinerlik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümündeki arkadaşlarımızın ortak bir çalışması olarak Ladik Gölü'nde yaşayan bir balık türünde bulunan canlı, ilk defa keşfedilmiş ve isimlendirilmiştir. Bu ismin OMÜ öğretim elemanları tarafından verilmesi işin daha da önem kazanmasına vesile oldu. Vefa Türk insanın yaşattığı bir gelenektir. OMÜ'lü olmak, Atatürk'ün şehrinde yaşamak bizi ayrıca onurlandırmıştır. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Vira Haber